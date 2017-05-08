Овечкин, Макдэвид и еще 13 звезд НХЛ, которых продолжают ждать на ЧМ-2017

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Германия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
17:15 не начался Беларусь
Канада
тв
Группа A
17:15 не начался Германия
Россия
тв
Группа B
21:15 не начался Финляндия
Чехия
тв
Группа A
21:15 не начался США
Швеция
тв
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29678363/
8 мая 2017, 16:22 | Чемпионат.com

Овечкин, Макдэвид и еще 13 звезд НХЛ, которых продолжают ждать на ЧМ-2017

Если хотя бы половина из них приедет на чемпионат мира — этот турнир станет ещё круче.

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Ти Джей Оши («Вашингтон Кэпиталз» — сборная США)
Один из лидеров «Вашингтона» до этого уже трижды принимал участие в мировых первенствах — в 2009, 2010 и 2013 годах. Причём, он сыграл в злопамятном для россиян четвертьфинале, где они уступили со счётом 3:8, и даже забросил вторую шайбу американцев в той встрече. Сейчас Оши проводит свой самый результативный сезон в НХЛ. Решающая для него и «столичных» битва пройдёт в ночь с понедельника на вторник в Питтсбурге, где «кэпы» постараются перевести серию в седьмой матч.

Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз» — сборная России)
О необходимости вызова Александра в сборную России в случае вылета «Вашингтона» из Кубка Стэнли ходит много споров. Каждая из сторон представляет свои доводы. Не будем становиться ни на одну из них, а лишь отметим, что Овечкин всегда приезжал в команду по первому вызову, вне зависимости от собственного состояния. Памятен в этой связи всё тот же 2013 год, когда Овечкин сыграл за национальную команду в четвертьфинале со сборной США спустя всего двое суток после того, как его клуб разгромно проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс», и вылетел из плей-офф, а при пересадке в лондонском аэропорту у хоккеиста пропал баул с клюшками. Этот сезон — не лучший в карьере Александра, но его возможный приезд однозначно будет усилением для команды Олега Знарка.

Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталз» — сборная России)
Начало сезона для воспитанника челябинского хоккея получилось не слишком удачным. Игра в тройке с Овечкиным у него не ладилась. Но стоило Барри Тротцу лишь перевести Евгения в другое сочетание, как дела у него пошли в гору. При его непосредственном участии «Вашингтон» переломил ход пятого матча серии с «Питтсбургом», и теперь чего-то подобного от Евгения ждут в шестой битве. Впрочем, Кузнецов уже говорил в интервью «Спорт-Экспрессу», что в случае вылета своей команды готов вылететь в расположение сборной первым же рейсом.

Никлас Бэкстрём («Вашингтон Кэпиталз» — сборная Швеции)
Как и Оши, этот сезон для Бэкстрёма пока получается одним из лучших в плане результативности. В январе Никлас сделал свою 500-ю результативную передачу в НХЛ, за что ему была вручена золотая клюшка. В последнее время шведский форвард — нечастый гость на чемпионатах мира. Последним на данный момент для него было первенство планеты 2012 года, проходившее у него на родине.

Брэйден Холтби («Вашингтон Кэпиталз» — сборная Канады)
На чемпионатах мира доселе Холтби не играл. Более того, он был в заявке сборной Канады на Кубке мира, и получил золотую медаль, не сыграв ни минуты на турнире. Возможный приезд в расположение национальной команды будет новым опытом для Брэйдена, пренебрегать которым не стоит. Обладатель «Везины» прошлого сезона, в этом году Холтби снова входит в список претендентов на звание лучшего вратаря НХЛ, хотя выиграть в этом конкурсе у Сергея Бобровского будет сложно.

Йори Лехтеря («Сент-Луис Блюз» — сборная Финляндии)
Текущий сезон получился для финна худшим в его энхаэловской карьере. Об этом по ходу чемпионата говорил и бывший главный тренер команды Кен Хичкок, подмечавший, что ему необходимо прибавить. По сравнению с регулярным чемпионатом, его игровое время немного уменьшилось, зато эффективность — увеличилась. Лехтеря — человек, который в своё время много поиграл в составе сборной, но не появлялся там с тех пор, как уехал в НХЛ.

Алекс Пьетранжело («Сент-Луис Блюз» — сборная Канады)
Как и всегда, в этом году игрок «Блюз» крайне результативен. Вот и в серии с «Нэшвиллом» он уже трижды сумел отличиться. Правда, в конечном итоге это не помогло его команде пройти дальше. Алекс — один из лучших защитников атакующего плана в НХЛ, и поэтому его возможный приезд в стан сборной Канады станет для неё серьёзным усилением.

Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз» — сборная Канады)
Молодой канадец примерил капитанскую повязку своего клуба, и этот факт ознаменовался сразу двумя радостными для него событиями. Во-первых, он смог в своём первом полноценном, сыгранном без травм регулярном чемпионате, выбить сотню очков, а во-вторых, его «Эдмонтон» вышел в плей-офф впервые за последние десять лет. Для «нефтяников» всё решится в седьмом матче серии с «Анахаймом».

Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз» — сборная Германии)
Партнёр Макдэвида провёл блестящий для себя сезон, отметившись и на Кубке мира, и в олимпийской квалификации, втащив сборную Германии на Игры-2018. Да и в играх за клуб Леон был крайне хорош. Уговорить его в случае вылета «нефтяников» приехать на чемпионат мира — дело чести для немцев, ведь турнир проходит у них на родине, и приезд главной звезды немецкого хоккея — это реальный стимулятор к повышению популярности этой игры в стране.

Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз» — сборная России)
Лидер атаки «блюзменов», наверняка, не рассчитывал на вылет своей команды в четвертьфинале Кубка Стэнли после того, как его команда в прошлом году была в одном шаге от попадания в финал. Но, несмотря на его усилия, это всё же произошло. В последней игре уроженец Ярославля сделал результативный пас, но этого оказалось недостаточно. В заявке сборной России осталось ещё три места, и нет причин, по которым Тарасенко могут не взять в команду.

Хенрик Лундквист («Нью-Йорк Рейнджерс» — сборная Швеции)
У шведов и без Лундквиста собралась довольно мощная команда, а его возможный приезд сделает её оборонительную линию ещё более непробиваемой. Один из лучших вратарей мира последнего десятилетия стал одним из главных, если не главным фактором победы своего клуба в серии с «Монреалем», что отметил даже главный тренер соперника Клод Жюльен, заявив, что его игроки упёрлись в шведского голкипера. На чемпионатах мира Лундквист не играл с далёкого 2008 года.

Кевин Шаттенкирк («Вашингтон Кэпиталз» — сборная США)
Американцы по традиции собрали на чемпионат мира молодую команду, которой нужны опытные игроки, наподобие Шаттенкирка. После обмена в «Вашинтон» из «Сент-Луиса» Кевин заиграл лучше, и в матчах плей-офф он приносит «столичным» немало пользы. Вот и в пятом матче с «Питтсбургом» именно его пас привёл к первому голу «Кэпиталз».

Райан Гецлаф («Анахайм Дакс» — сборная Канады)
Бессменный на протяжении последних семи лет капитан «Анахайма» в этом сезоне ведёт свою команду к тому, чтобы она, как минимум, повторила свой успех двухлетней давности — попадание в полуфинал Кубка Стэнли. И «утки» могли выполнить эту задачу в шестом матче серии с «Эдмонтоном», но был разгромлен со счётом 1:7. Райан — не из тех игроков, что привыкли брезговать чемпионатом мира, а значит, в случае поражения его команды в седьмом матче мы вполне можем его увидеть на ледовых площадках Парижа и Кёльна.

Кори Перри («Анахайм Дакс» — сборная Канады)
Перри — давний партнёр Гецлафа по «Анахайму». В своей карьере Кори выиграл всё, что только можно — Кубок Стэнли в 2007-м, два олимпийских золота в 2010 и 2014 годах, а также он стал чемпионом мира на первенстве планеты в Москве и Санкт-Петербурге. Причём, на том чемпионате он был капитаном канадской сборной. Что может послужить мотивацией для 31-летнего хоккеиста вновь помочь национальной команде? Безусловно, возможность улучшить свой послужной список.

Рикард Ракелль («Анахайм Дакс» — сборная Швеции)
Чемпион мира 2012 года среди молодёжных сборных до этого никогда не играл на взрослых планетарных форумах. Поездка на первенство планеты — чем не возможность громко заявить о себе на взрослом международном уровне? В заявке шведской команды есть ещё несколько свободных мест, так что теоретически и Лундквист, и Ракелль смогут сыграть за «Тре крунур».
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