Стал известен состав сборной России на матч с Германией, изменений нет
Стал известен состав национальной сборной России на второй матч группового этапа чемпионата мира со сборной Германии.
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5 мая россияне обыграли шведов в серии буллитов, 7 мая разгромили итальянцев.
Андрей Василевский (Илья Сорокин).
Богдан Киселевич — Владислав Гавриков, Иван Телегин — Сергей Андронов — Александр Барабанов;.
Виктор Антипин — Антон Белов (А), Артемий Панарин — Вадим Шипачёв (А) — Евгений Дадонов;.
Иван Проворов — Андрей Миронов, Никита Гусев — Владислав Наместников — Никита Кучеров;.
Артём Зуб, Сергей Мозякин (К) — Владимир Ткачёв — Сергей Плотников.
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