На матче ЧМ-2017 Россия — Германия ожидается аншлаг
На матч чемпионата мира—2017 между национальными сборными России и Германии все билеты проданы, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
«Ланксесс-Арена» вмещает 18 500 зрителей. Встреча российской командой с хозяевами турнира начнётся в 17:15 мск.
Действующие бронзовые призёры россияне успели провести два матча — 5 мая переиграли шведов (2:1 ШБ) и 7 мая одержали самую крупную победу над сборной Италии за всю историю матчей между командами (10:1).
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