«Русские не проявили к нам уважения». Нужна ли Италия на чемпионате мира?

ЗАПЫЛИВШИЙСЯ КОДЕКС.

Слова главного тренера сборной Италии Штефана Майра о недостатке уважения к его команде со стороны сборной России вполне можно понять. Может, про слишком эмоциональные празднования он и загнул, разве что десятый гол вызвал несколько излишние эмоции, но его на троих соорудили дебютанты, для которых каждый гол, каждое очко на чемпионате мира — на особом счету. И все же — понять можно. Потому что Знарок не убирал со льда лидеров в третьем периоде. Не пытался умерить пыл команды, а лишь нагнетал давление на ворота соперника. И его парни продолжали играть жестко. Хорошо еще тайм-аут не взял по какому-либо поводу, но это было бы уж совсем перебором.

За океаном реакция на такие вещи всегда предсказуема. Начинается охота. Которая может перерасти в нечто большее и превратить следующие встречи в натуральные сражения. И из них потом не всегда можно выбраться живым. Пресловутый «кодекс» порой все-таки подает признаки жизни, хотя и порядком поистрепался и запылился.

Вон, «Монреаль» разнес в декабре «Колорадо» — с таким же, кстати, счетом, — и Емелину едва голову не оторвали за то, что при 10:1 поймал на мельницу Колборна. Повезло, что судьи вмешались и дали Алексею двойной малый штраф (до конца было три с половиной минуты) — он сразу в раздевалку ушел. И о нем как-то позабыли — в следующей встрече в феврале даже отлавливать особо не пытались. А будь на месте безвольных «Эвеланш» под руководством малоопытного Джареда Беднара какой-нибудь «Бостон» или «Анахайм» — обязательно припомнили бы, как это часто бывает.

Суть в чем — ты и так ведешь с крупным счетом. У тебя все получается, в отличие от соперника. Так притормози коней. Иначе это может выйти боком. Когда «Коламбус» делал котлету из все тех же «Канадиенс» в ноябре (10:0), у Тортореллы игроки при 7:0 и дальше после голов просто ехали на смену. А в третьем периоде больше всего игрового времени получали Седлак с Ганье и Карлссон с Андерсоном. Далеко не лидеры. Ну, и остановок в игре в третьей двадцатиминутке было по минимуму. Только такие, которых не избежать. Лишь бы все быстрее завершилось. Тортс — умудренный, он знает, что лучше не нарываться лишний раз.

Правда, нельзя не отметить, что у Майра руки были связаны. Правила ИИХФ весьма строги в этом плане. А у него впереди — борьба за выживание. Терять игроков в подобных обстоятельствах — ну никак нельзя.

С другой стороны, «Монреаль», «Колорадо» и «Коламбус» — это все-таки команды близкого уровня. Выступающие в затяжном турнире, обросшем традициями. Просто в определенные моменты то Варламов с Пикаром и полевыми, то Монтойя с опять же полевыми оказались совершенно не готовы к игре. Про Россию и Италию так сказать нельзя. Это представители сильно разных весовых категорий. И очная встреча изначально рассматривается фаворитом, как некий полигон для отработки взаимодействий. Поэтому плевать все хотели на приличия. А единственный вопрос, который появляется после такого вот матча: а нужна ли Италия на чемпионате мира?

12 КОМАНД — ИДЕАЛ.

С тех пор, как ИИХФ перешла на две группы, вылетавшие сборные одержали на десятерых девять побед (пять из них — в дополнительное время или в серии послематчевых бросков) в 70 играх при общей разности шайб «-172». И сколько бы их представители ни заявляли о полезности подобных матчей в плане набора опыта — в это крайне трудно поверить. Потому что опыт этот нивелируется, а то и даже несет негативный окрас ввиду ментальных эффектов. Пораженческую психологию крайне трудно изжить. Да и вообще — куда это годится, когда игроки сборных второго эшелона не стесняясь берут автографы у звезд топ-команд, что уже бывало не раз?

Идею сокращения элитного дивизиона недавно поднял глава ИИХФ Рене Фазель. Он раздумывает о том, чтобы расширить дивизион IA до восьми или десяти команд, что сделало бы его изначально интереснее. Да, это несколько большие затраты, требует соответствующей инфраструктуры, но есть и аргументы за:

— Мне не нравится, что команды, которые выходят в элиту, сразу же ее покидают, практически ничего не показывая. Поэтому было бы разумно сделать меньше мест, скажем, 14, переведя две в дивизион IA, что повысит конкуренцию сразу в двух дивизионах и увеличит количество матчей в низшем, а это пойдет только на пользу этим сборным в плане опыта, — отметил Фазель.

Согласитесь, весьма резонно. Я, естественно, спросил Фазеля и о том, нет ли у него в планах сократить количество команд в элите до 12, раз уж чемпионат мира на ближайшие годы стал безальтернативно главным турниром планеты. Ответ меня даже удивил, особенно вспоминая футбольных функционеров:

— Знаете, я большой поклонник идеи с 12 командами. Это сделало бы турнир потрясающе интересным. Но чисто политически будет неимоверно сложно провести такое сокращение. К тому же наши спонсоры пока ратуют за 16 участников, поскольку хотят продавать права в как можно большее количество стран. Опять же — Южная Корея выбилась сейчас в элитный дивизион. При формате с 12 командами это было почти невозможно. С другой стороны, если сделать два дивизиона по 12 — это могло бы даже принести больше пользы. И сделать оба турнира весьма привлекательными.

12 — это было бы реально круто. Каждый матч с полной выкладкой и серьезным накалом. Нормальное расписание, в котором между полуфиналами и финалом есть день отдыха. Отсутствие перегруженности в календаре, заставившем итальянцев играть с Россией менее чем через 18 часов после встречи со словаками. И отменный уровень соревновательности.

Прекрасно понимаю, что продвижение хоккея — важный аспект. Но продвигать его нужно не с помощью счетов в духе 1:10. Это разве отторжение вызывает. А вот два дивизиона по 12 команд — совсем другое дело. В обоих будет весьма весело и интересно. И уж точно вылетающие (в этом случае, возможно, стоит слегка изменить схему вылета, скажем, чемпион и худшая команда меняются, остальные две играют стыки) не будут оставлять настолько удручающее впечатление. И эмоции у болельщиков турнир будет вызывать совсем другие.