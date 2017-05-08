Дрегер: Канадцы могут дозаявить на ЧМ Парэйко, Боумистера или Пьетранджело
Эксперт TSN Даррен Дрегер сообщил, что состав сборной Канады на ЧМ-2017 может пополнить защитник команды Национальной хоккейной лиги’Сент-Луис Блюз".
Сообщается, что вакантное место в заявке канадской сборной могут занять Колтон Парэйко, Джей Баумистер или Алекс Пьетранджело.
«Сент-Луис» вылетел из
В двух матчах на турнире канадцы обыграли чехов со счётом 4:1 и разгромили словенцев со счётом 7:2.
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