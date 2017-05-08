Дрегер: Канадцы могут дозаявить на ЧМ Парэйко, Боумистера или Пьетранджело

Сообщается, что вакантное место в заявке канадской сборной могут занять Колтон Парэйко, Джей Баумистер или Алекс Пьетранджело.

«Сент-Луис» вылетел из плей-офф, проиграв «Нэшвиллу» во втором раунде Кубка Стэнли. Команда проиграла серию со счётом 2−4, причём соперник впервые в своей истории вышел в финал конференции.

В двух матчах на турнире канадцы обыграли чехов со счётом 4:1 и разгромили словенцев со счётом 7:2.