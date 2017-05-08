Кожевников: Вызывать Тарасенко в сборную не нужно, нам надо готовиться к ОИ

«Я сто раз уже говорил о том, что, по моему мнению, этого делать не нужно. Всё будет зависеть от того, какое у него физическое и психологическое состояние. Я думаю, нам надо готовиться на следующую Олимпиаду, а она практически через годы, месяцы остались.

У нас есть звено хороших игроков. Думаю, что много энхаэловцев нам не надо брать. Нам надо накатывать ребят. Многие из них талантливы, но у них должен быть опыт серьёзных игр. Я не удивлён тому, что все они в составе, но здесь серьёзные игры, и здесь можно проверить себя. Готовиться к Олимпиаде надо, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.