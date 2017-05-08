Тренер: Шведский хоккеист Линдхольм готов сыграть в матче ЧМ с командой США
КЕЛЬН, 8 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Форвард сборной Швеции по хоккею Элиас Линдхольм готов сыграть против команды США в матче чемпионата мира, сообщил тренер шведов Петер Попович.
Сборная Швеции в понедельник встретится с командой США в матче группового этапа чемпионата мира, проходящего в Кельне и Париже. Линдхольм в субботу получил травму во втором периоде матча с немцами (7:2) и не смог доиграть встречу.
«Линдхольм готов играть сегодня против американцев», — сказал Попович журналистам.
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