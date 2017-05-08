Тренер: Шведский хоккеист Линдхольм готов сыграть в матче ЧМ с командой США

Сборная Швеции в понедельник встретится с командой США в матче группового этапа чемпионата мира, проходящего в Кельне и Париже. Линдхольм в субботу получил травму во втором периоде матча с немцами (7:2) и не смог доиграть встречу.

«Линдхольм готов играть сегодня против американцев», — сказал Попович журналистам.