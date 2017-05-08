Грайсс займет место в воротах сборной Германии в матче с командой России на ЧМ по хоккею
КЕЛЬН /Германия/, 8 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь Томас Грайсс будет защищать ворота сборной Германии по хоккею в матче чемпионата мира против команды России. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе немецкой команды.
«Грайсс будет в воротах, остальной же состав также пока без изменений», — сообщили в
Грайсс сыграл в двух матчах турнира с командами США (2:1) и Швеции (2:7).
Матч Германия — Россия начнется в понедельник в 17:15 мск.
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