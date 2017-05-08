Грайсс займет место в воротах сборной Германии в матче с командой России на ЧМ по хоккею

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«Грайсс будет в воротах, остальной же состав также пока без изменений», — сообщили в пресс-службе.

Грайсс сыграл в двух матчах турнира с командами США (2:1) и Швеции (2:7).

Матч Германия — Россия начнется в понедельник в 17:15 мск.