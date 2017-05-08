Родина Карреры хоккею не нужна. Как о «Спартаке» вспомнили в Кёльне

Писать в эти дни про что-то, кроме чемпионства «Спартака» — занятие бессмысленное. Всё, что увидит свет про баскетбол, теннис и даже хоккей, рискует быть захороненным на заднем дворе истории. Любые разговоры, если в них нет упоминания десятикратных чемпионов России по футболы, сливаются воедино и пропускаются мимо ушей. Кажется, для того, чтобы обратить внимание на проблему, её в обязательном порядке нужно привязать к событию, которое накануне взорвало русский интернет. Не является исключением и хоккейный чемпионат мира, который только-только набирает обороты.

Кёльн. «Ланксесс-Арена». Русскоязычная часть пресс-центра что-то живо обсуждает в то время, пока за соседней дверью американцы издеваются над датчанами, пытаясь забить больше, чем наши ребята итальянцам. В какой-то момент часть коллег синхронно вскидывает руки, кто-то даже пытается затянуть кричалку в честь вымученного чемпионства красно-белых, а остальные, не питающие особенно тёплых чувств к «Спартаку», что-то ворчат себе под нос. На всё это с недоумением смотрят ничего не понимающие 0немцы. Нет, чтобы за Сердара Таски порадоваться, в самом деле.

Выбравшись на улицу, где только-только установилась самая настоящая спартаковская погода, мы надеялись наткнуться на российских болельщиков, празднующих на чужбине чемпионство «Спартака». Вместо всеобщего безумия, подобного тому, что происходило в Москве возле «Открытия», пустые улочки, закрытые магазины и редкие бары, работающие в воскресенье. Европа, ничего не поделаешь. Наш коллега, 16 лет ждавший чемпионство любимой команды, героически добыл подходящий для празднования напиток на… заправке. Никогда не знаешь, где тебя застанет одно из главных событий в жизни.

Перебирая в уме игроков сборной России, которые могут болеть за футбольный «Спартак», всякий раз натыкаешься на численное превосходство «коней»: питерских и московских, по рождению и по принуждению. Спросишь у такого на утренней раскатке про красно-белые чувства — получишь в лучшем случае недобрый взгляд. Эх, не доехал до Кёльна Илья Ковальчук, уж кого-кого, а спартаковца, выступающего за СКА, непременно разрывало бы от противоречий! Остался один Игорь Шестёркин, когда-то проданный в Санкт-Петербург в охапке с 15 другими спартаковцами. Не отмени тренерский штаб утреннюю раскатку, более популярного персонажа среди журналистов не было бы.

Кажется, ещё никогда сборная России по хоккею так легко не сдавалась футболу. Да не просто футболу, а многострадальной РФПЛ, которую не пинает только ленивый. Кто-то скажет, что по такому случаю никому не должно быть стыдно выбросить белый флаг, но этот случай особый. Наша команда играет в Германии, где много соотечественников. Соперник не просто обыгран, а разгромлен — 10:1! Наконец-то забил Никита Кучеров — главная звезда сборной России. Вроде бы поводов для празднований и обсуждений хватает, есть чем дать отпор самой популярной игре планеты Земля. Да только обыграна нашими хоккеистами была сборная Италии, чью игру в обороне уже обозвали «дырявым катеначчо».

За два игровых дня, что прошли в Кёльне, почти получилось убедить себя, что чемпионат мира — достойный внимания турнир, от которого можно получать удовольствие. Не ровня розыгрышу Кубка Стэнли, если измерять голым классом исполнителей, но по атмосфере даже даст ему фору. Не всегда и не везде так всё устроено, как в этом году в Германии, но здешняя аура и правда соответствует заезженному штампу «праздник хоккея». Солдаут следует за солдаутом, одни хозяева сенсационно обыгрывают американцев, а другие вдруг решили грохнуть финнов, болельщики вокруг обнимаются, заливая кёльнскую землю пивом. В общем, благодать. И тут Россия безжалостно затаптывает Италию. Без особых стараний и эмоций.

Нет, вы не подумайте, пообщаться в пресс-центре с Айваном Занаттой — то, что принято называть журналистским счастьем. Ну, или около того. Угадывать общие черты между ним и сыном Лукой, который приехал сюда со сборной Италии, тоже занятие вполне увлекательное. А уж итальянские барышни, обитающие в местном пресс-центре — отдельная песня. Вот только повод ли это держать в элите команду, чьи игроки на одном из чемпионатов мира без стеснений фотографировались с Евгением Малкиным? Даже странно, что нынешний созыв итальянской сборной, получив десяток шайб от сборной России, не пошёл на поклон за автографами к Никите Кучерову или Вадиму Шипачёву. Это было бы вполне в духе турнира, где есть соперники, есть болельщики, а есть те, кто застрял между двумя этими категориями.

Обыгрывать Италию мизинцем левой ноги сборной России было откровенно не интересно. Не цепляло это зрелище и зрителей. «Ланксесс-Арена» хоть и собрала приличную для такой вывески и раннего начала аудиторию, на трибунах, в фойе и в окрестностях стадиона царило уныние. Если накануне, примерно в то же время, порядочно выпившие латвийские болельщики уже лежали у подножья стадиона, то россияне вели себя словно на детском утреннике. Вместо бурных празднований после финальной сирены — размеренный променад по немецким улочкам с российским триколором наперевес. Хоть какое-то оживление на трибунах вносили Дед мороз и Снегурочка, справедливо полагающие, что для героев русского фольклора нет более подходящей локации в майском Кёльне, чем хоккейная арена.

С трудом спускающийся по лестнице болельщик, облачённый в свитер с фамилией «Овечкин» и интересующийся в перерыве, какой сейчас счёт, как нельзя лучше описывает всё происходящее. Где-то после третьей шайбы цифры на табло перестали всерьёз интересовать, а хоть какое-то оживление вызвало разве заочное соревнование с Канадой, которая в Париже точно также издевалась над словенцами. Да и после какого ещё матча игрок, набравший четыре очка, станет заниматься самобичеванием? Никита Кучеров, даже забросив свою первую шайбу на чемпионате, остался недоволен собой, потому что понимал, что Италия — паршивый термометр. Вот и Знарок вполне резонно выражал беспокойство игрой звена Шипачёва в равных составах. То, что привело всего к одной пропущенной шайбе с итальянцами, может обернуться провалом в более статусных матчах.

После игры в микст-зоне Владислав Наместников, не моргнув глазом, рассказывал журналистам о том, что слабых соперников не существует и все научились играть в хоккей. Не знаем, верил ли сам племянник Вячеслава Козлова в то, что говорил, но матч Россия — Италия напоминал отдельный вид спорта. Тот же лёд, та же шайба, но когда почти вся игра проходит на одной половине площадки (привет, стритбол), атаки сходу полностью заменены позиционкой, а скорости исключительно пешеходные, это сложно назвать хоккеем. На самом деле, такие матчи не только сложно смотреть, но и для команды, которая выигрывает с двузначным счётом, скорее вредны. Да, можно почувствовать вкус гола, вернуть себе уверенность, но чаще такие победы расхолаживают. Особенно накануне битвы хозяевами, которые будут умирать на льду не за автограф игрока сборной России, а ради 18 тысяч немецких болельщиков, пришедших на арену.

На конгрессе ИИХФ, который пройдёт во время чемпионата мира, будет обсуждаться вопрос о сокращении элитного дивизиона. Планируется, что состав участников может сократиться до 14 команд, то есть под раздачу попадут как раз условные Италия и Словения. Станет ли это революцией? Скорее веянием времени и жизненной необходимостью. Хоккей сам по себе вид спорта не консервативный, готовый меняться ради оптимальных форматов. Так, на Кубке мира эту проблему решили заменой сборных второго эшелона на искусственные команды. С чемпионатом мира всё проще, ведь ещё в 1997 году на мировых первенствах выступали 12 команд. Конечно, и в те годы Латвия проигрывала со счётом 0:7 канадцам, а немцы пропускали шесть шайб от сборной Финляндии, но о такой пропасти в классе вслух никто не говорил. Только на ЧМ-1998, на родине Рене Фазеля, произошло расширение.

Вот и получается, что для того, чтобы затмить чемпионство «Спартака», нашей сборной по хоккею накануне 9 мая нужно… проиграть Германии. Для того, чтобы ажиотаж начали вызывать победы, чемпионат мира должен измениться.