Лучшие голы и сейвы третьего дня ЧМ-2017
На групповом этапе ЧМ-2017 близится четвёртый игровой день.
Действующие бронзовые призёры россияне успели провести два матча — 5 мая переиграли шведов (2:1 ШБ) и 7 мая одержали самую крупную победу над сборной Италии за всю историю матчей между командами (10:1). 8 мая национальная команда России сыграет с хозяевами турнира немцами.
«Чемпионат» подвёл итоги третьего игрового дня группового этапа чемпионата мира и представляет лучшие голы и сейвы дня.
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