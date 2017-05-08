Пашков: Если сборная России сохранит единство, может выиграть ЧМ-2017

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— Какое впечатление осталось у вас от матча России и Италии?

— О нашей команде можно сказать только хорошее: играли легко и свободно. Правда, итальянцы нам многое позволяли — это тоже надо учитывать.

Явно ощущается положительная тенденция после очень хорошей игры и трудной победы россиян в матче со шведами.

Уверенность наших игроков просто подкупает, даже несмотря на то что соперник не особенно сопротивлялся. Думаю, что теперь это чувство никуда не денется и будет просматриваться в следующих встречах.

— А можно ли вообще назвать Италию конкурентоспособным соперником на уровне чемпионата мира?

— Вопрос чересчур слабых команд нужно как-то решать, поскольку уровень мирового первенства все-таки подразумевает соперничество и борьбу примерно равных команд.

Эта гигантомания и футбольного чемпионата мира, и хоккейного — вопрос больше коммерческого плана. Большее число команд приносит прибыль международным федерациям, потому что стадионы заполнены.

Хотя Рене Фазель (президент Международной федерации хоккея — «Газета.Ru») недавно заявил, что вопрос о сокращении количества участников действительно обсуждается. Думаю, к этому могут прийти. К такой проблеме нужно относиться более серьезно.

Чемпионат мира — это ответственное и очень любимое людьми мероприятие, и пора сделать его более уважаемым.

Такие матчи, как с итальянцами, могут доставлять удовольствие зрителю, но с точки зрения настоящей спортивной борьбы это не самый лучший вариант.

— А что вы могли бы отметить в игре сборной России даже в такой игре?

— Начала наша команда не очень убедительно и первые 10 минут провела в бесплодной позиционной атаке в зоне соперника, а вот потом игра видоизменилась и.

до самого конца встречи мы проводили атаки «с ходу» — прохождение средней зоны, вход в зону итальянцев и бросок по воротам без какого-то дополнительного повторного розыгрыша. Вот это мне понравилось.

Подобные накаты «с ходу», как правило, приводят к фолам соперника и численному большинству атакующих над обороняющимися. Если Россия сможет повторить такое в матче с более сильным соперником, успех не заставит себя ждать.

— В этом причина того, что за первый период наши забросили только две шайбы, а в остальное время целых восемь?

— Причины здесь две: то, что россияне начали играть в быструю атаку, и то, что итальянцы во второй половине встречи, проигрывая, уже опустили руки и были не особенно активны в обороне.

— А кого в составе сборной России можно выделить?

— В нападении все были очень хороши, так что.

я заострю внимание на защитниках: они все играли прилично, почти без ошибок, и я бы выделил их за умение быстро передать шайбу в атакующую линию и создать контрвыпад в численном большинстве.

Это нечасто бывает, и в матче с Италией наши защитники просто порадовали в данном смысле.

— Какие задачи команда преследовала в третьем периоде, когда исход был уже ясен?

— Судя по содержанию игры и по все время растущему счету, думаю, что тренеры советовали ничего не менять, а продолжать действовать по той же тактике — атака, атака и еще раз атака. Ведь нередко, добившись стартового успеха, команды уменьшают свою активность, падает скорость, начинается удержание шайбы, а здесь этого не было.

В конце концов, забросить десять шайб любой команде — это тоже надо уметь.

— Можно ли по такой игре как-то оценить действия вратарей Андрея Василевского и Ильи Сорокина?

— Каждый бросок — это опасно. Василевский выглядел собранным, внимательным, и действовал практически без ошибок. Ну и Сорокину дали поиграть — это тоже полезно. Думаю, что можно было его даже пораньше выпустить.

В преддверии матча с Германией все получили достаточно сбалансированную нагрузку: и Василевский хорошо подвигался, и Сорокину что-то досталось.

— Чего вы ожидаете от матча Россия — Германия?

— Соперник будет неуступчив при родных зрителях, да еще и в преддверии 9 мая — будем уж так говорить, не скрывая, — все это повлияет на немцев.

По классу игры команда Германии вполне достойна того, чтобы преподнести сюрприз любой команде.

Иной раз им не хватает удачи, но не исключено, что она может прийти в самый неожиданный момент. Так что сборной России нужно быть вдвойне начеку.

— А как вы считаете, дата матча имеет дополнительное значение для наших хоккеистов или для немцев?

— Это история, и она глубоко сидит и в нашем русском народе, и в немецком. От этого не уйти, это всегда было.

Сборная СССР тоже по-особому относилась к подобным встречам с Германией: нередко ведь игра проходилась прямо на 9 мая.

Конечно, жаль, что это затрагивает спорт, но, тем не менее, это мотив для дополнительного соперничества.

— Как вы оцениваете перспективы сборной Германии в целом на турнире?

— Немцы вряд ли доберутся до призовых мест, но они будут до конца стараться подтвердить статус хозяев. Традиции у немецкого хоккея есть, культура и класс — тоже. Что получится сейчас — трудно сказать, но первый матч против США, который они выиграли (2:1), уже говорит о многом.

Игра со шведами (2:7) сложилась неудачно, но это может являться следствием первой, в которой было израсходовано много сил и эмоций. Один-два дня отдыха — и команда Германии вновь будет выглядеть хорошо и сможет бороться почти со всеми соперниками.

— Сборная России довольно уверенно одержала две победы в двух первых матчах группы А. Что-нибудь способно помешать нам занять первое место в группе?

— Трудности могут появиться, только если коллектив потеряет единство. Первые две игры показали, что наши хоккеисты объединены в коллектив, у нас нет «пустых мест» в составе: в этой команде каждый дополняет другого.

Такое единство сплачивает людей и заставляет идти к цели, несмотря на все сложности. Если это единство будет сохранено, то сборная России может рассчитывать на успех вплоть до выигрыша чемпионата мира.