7 игроков сборной России, для которых ЧМ-2017 может стать трамплином в НХЛ

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Германия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
17:15 не начался Беларусь
Канада
тв
Группа A
17:15 не начался Германия
Россия
тв
Группа B
21:15 не начался Финляндия
Чехия
тв
Группа A
21:15 не начался США
Швеция
тв
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29676830/
8 мая 2017, 12:19 | Чемпионат.com

7 игроков сборной России, для которых ЧМ-2017 может стать трамплином в НХЛ

Чемпионат мира — отличный шанс для игроков повысить свои котировки в НХЛ. На кого из россиян будут смотреть на этом турнире?

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Богдан Киселевич

Киселевич родился в Череповце, там же стал заниматься хоккеем и именно в «Северстали» Богдан сделал себе имя на российском уровне. В 2014 году защитник, которого уже стали привлекать в сборную России, ожидаемо пошёл на повышение, став игроком ЦСКА. В составе «армейцев» Киселевич не растерял своих навыков, улучшил результативность и стал одним из тех хоккеистов, которые с завидной регулярностью вызывались на этапы Евротура.

Несмотря на то, что нынешний чемпионат мира стал дебютным для Киселевича, Богдан стал самым опытным игроком обороны российской команды после Антона Белова. В команде Олега Знарока Киселевич выходит в первой паре защитников, играет надёжно и вполне может заинтересовать скаутов заокеанских клубов, учитывая, что и сезон в ЦСКА стал для него лучшим в карьере. В своё время Богдан не был задрафтован ни одним из клубов НХЛ, но примеры тех же Белова, Шипачёва или Панарина, которые уезжали в Америку, миновав лотерею выбора новичков, могут вдохновлять Киселевича.

Александр Барабанов

Барабанов — воспитанник питерского хоккея, Александр поиграл в разных лигах, находясь в системе СКА, а прошлый сезон стал первым полноценным для нападающего в КХЛ. Несмотря на сумасшедшую конкуренцию в составе питерцев, Барабанов выгрыз себе место в основном составе, провёл приличный регулярный чемпионат, а в плей-офф помог команде выиграть Кубок Гагарина.

Итогом такого выступления хоккеиста стало приглашение Александра сначала на Евротур, а затем и на чемпионат мира. В первой же игре турнира Барабанов, начинавший матч в четвёртом звене, был переведён в первую линию и стал непосредственным соавтором шайбы Сергея Андронова, которая принесла сборной России первое очко на турнире. По итогам матча со шведами Барабанов получил прекрасную прессу, и если Александр продолжит в том же духе, то котировки 22-х летнего форварда в НХЛ могут взлететь очень высоко, тем более, что Барабанов не был задрафтован и на него сможет претендовать любая заокеанская команда.

Артём Зуб

Защитник из Хабаровска также не проходил процедуру драфта, но нынешний сезон в исполнении Зуба может изменить представление клубов НХЛ о российском оборонце.

Артём начал чемпионат в родном «Амуре», но по ходу сезона был обменян в СКА, в составе которого в плей-офф стал одним из лучших защитников. Ожидаемо, Зуб попал и в состав сборной России на чемпионат мира, и пусть в первой игре на турнире не обошлось без ошибки, Артём для дебюта в национальной команде выглядел весьма неплохо. Этому защитнику всего 21 год, у него ещё год контракта со СКА, и если он не сбавит оборотов, то следующим летом Зуб может заинтересовать несколько клубов НХЛ.

Владимир Ткачёв

Владимир Ткачёв — ещё один дебютант сборной России на чемпионате мира, который не был выбран на драфте НХЛ, но после турнира в Кёльне и Париже может существенно улучшить свои шансы на попадание в лучшую лигу мира. Уроженец Днепропетровска всю карьеру проводит в системе «Ак Барса», а в последние два сезона закрепился в составе казанской команды, стал одним из лидеров клуба и получил новый двухгодичный контракт.

На текущем мировом форуме Ткачёв весьма старателен, активен, но набрать первое очко на крупном турнире Владимиру пока не удалось даже в матче с итальянцами, которые были разгромлены россиянами 10:1. Впрочем, у этого нападающего ещё есть время проявить на турнире свои лучшие черты: отличное видение площадки, технику, хороший кистевой бросок. Вкупе с дефецитной позицией Ткачёва, играющего центрального форварда, эти факторы могут привлечь внимание к игроку из-за океана.

Сергей Андронов

Воспитанник пензенского хоккея в России стал известен благодаря выступлениям за «Ладу», после чего Андронов перебрался в ЦСКА, затем два сезона пробовал пробиться в НХЛ, а сейчас Сергей вновь выступает в составе московских «армейцев». Прошлый сезон нельзя назвать сверхудачным для Андронова и его клуба, но, тем не менее, Олег Знарок вызвал центрального форварда в сборную, и на ЧМ-2017 Андронов выходит в первом звене.

После известия об отъезде в НХЛ Шипачёва, Андронов остался одной из главных надежд сборной России на Олимпиаде в Корее на позиции центрфорварда, и эта новость словно окрылила Сергея. В двух стартовых матчах россиян Андронов отличился трижды, а игра его звена получает отличные отзывы.

Нападающий ЦСКА в далёком 2009 году был выбран на драфте НХЛ «Сент-Луисом», но с тех пор Андронов существенно добавил в мастерстве и понимании игры, и это может заставить клубы НХЛ по-новому взглянуть на российского нападающего.

Иван Телегин

Новокузнецкий нападающий дебютировал в КХЛ в составе ЦСКА, куда вернулся из Северной Америки в 2014 году после неудачной попытки покорить НХЛ. Сезон-2015/16, а точнее его концовка, стал настоящим прорывом в карьере Ивана. Мощный нападающий сначала прекрасно провёл плей-офф за ЦСКА, а затем выстрелил на чемпионате мира, набрав фантастические для нападающего оборонительного плана 6 очков в 10 играх.

Нынешний клубный сезон у Телегина получился не таким успешным, как предыдущий, но Иван всё равно заслужил вызов в сборную на чемпионат мира. Пока нападающий, получивший место в номинально первой линии нападения, не набрал ни одного очка на турнире, но у Телегина ещё полно времени, чтобы добавить. Иван обладает внушительными габаритами, хорошо борется на пятачке, но при этом у Ивана не страдают показатели скорости и техники работы с шайбой. Если такой универсальный игрок заявит о себе на втором подряд мировом форуме, то это точно не останется без внимания скаутов клубов НХЛ.

Никита Гусев

Гусев, родившийся в Москве, начинал свою карьеру в системе ЦСКА, но с первого раза пробиться в основу «армейцев» у Гусева не получилось. Никита поиграл в «Амуре» и «Югре», где зарекомендовал себя как снайпер и получил приглашение из Санкт-Петербурга. В СКА Гусев чувствует себя прекрасно, минувший сезон стал для него самым результативным в карьере, а по итогам выступления за клуб Никита впервые получил вызов в сборную России.

В сборной Гусев растворился на площадке в матче со шведами, не удалось поучаствовать ему голами и в разгроме над итальянцами, но у Никиты впереди ещё большая часть турнира, где можно показать себя с лучшей стороны. На чемпионате мира Гусев выходит в звене с Владиславом Наместниковым и Никитой Кучеровым, и вполне возможно, что в ближайшем будущем эта троица воссоединится в составе «Тампы». Гусев — очередной российский проспект «молний», и очень может быть, что талантливый нападающий скоро пополнит диаспору россиян в этом заокеанском клубе, а поможет ему в это в том числе и удачное выступление на площадках Кёльна и Парижа.
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