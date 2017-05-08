7 игроков сборной России, для которых ЧМ-2017 может стать трамплином в НХЛ

Богдан Киселевич

Киселевич родился в Череповце, там же стал заниматься хоккеем и именно в «Северстали» Богдан сделал себе имя на российском уровне. В 2014 году защитник, которого уже стали привлекать в сборную России, ожидаемо пошёл на повышение, став игроком ЦСКА. В составе «армейцев» Киселевич не растерял своих навыков, улучшил результативность и стал одним из тех хоккеистов, которые с завидной регулярностью вызывались на этапы Евротура.

Несмотря на то, что нынешний чемпионат мира стал дебютным для Киселевича, Богдан стал самым опытным игроком обороны российской команды после Антона Белова. В команде Олега Знарока Киселевич выходит в первой паре защитников, играет надёжно и вполне может заинтересовать скаутов заокеанских клубов, учитывая, что и сезон в ЦСКА стал для него лучшим в карьере. В своё время Богдан не был задрафтован ни одним из клубов НХЛ, но примеры тех же Белова, Шипачёва или Панарина, которые уезжали в Америку, миновав лотерею выбора новичков, могут вдохновлять Киселевича.

Александр Барабанов

Барабанов — воспитанник питерского хоккея, Александр поиграл в разных лигах, находясь в системе СКА, а прошлый сезон стал первым полноценным для нападающего в КХЛ. Несмотря на сумасшедшую конкуренцию в составе питерцев, Барабанов выгрыз себе место в основном составе, провёл приличный регулярный чемпионат, а в плей-офф помог команде выиграть Кубок Гагарина.

Итогом такого выступления хоккеиста стало приглашение Александра сначала на Евротур, а затем и на чемпионат мира. В первой же игре турнира Барабанов, начинавший матч в четвёртом звене, был переведён в первую линию и стал непосредственным соавтором шайбы Сергея Андронова, которая принесла сборной России первое очко на турнире. По итогам матча со шведами Барабанов получил прекрасную прессу, и если Александр продолжит в том же духе, то котировки 22-х летнего форварда в НХЛ могут взлететь очень высоко, тем более, что Барабанов не был задрафтован и на него сможет претендовать любая заокеанская команда.

Артём Зуб

Защитник из Хабаровска также не проходил процедуру драфта, но нынешний сезон в исполнении Зуба может изменить представление клубов НХЛ о российском оборонце.

Артём начал чемпионат в родном «Амуре», но по ходу сезона был обменян в СКА, в составе которого в плей-офф стал одним из лучших защитников. Ожидаемо, Зуб попал и в состав сборной России на чемпионат мира, и пусть в первой игре на турнире не обошлось без ошибки, Артём для дебюта в национальной команде выглядел весьма неплохо. Этому защитнику всего 21 год, у него ещё год контракта со СКА, и если он не сбавит оборотов, то следующим летом Зуб может заинтересовать несколько клубов НХЛ.

Владимир Ткачёв

Владимир Ткачёв — ещё один дебютант сборной России на чемпионате мира, который не был выбран на драфте НХЛ, но после турнира в Кёльне и Париже может существенно улучшить свои шансы на попадание в лучшую лигу мира. Уроженец Днепропетровска всю карьеру проводит в системе «Ак Барса», а в последние два сезона закрепился в составе казанской команды, стал одним из лидеров клуба и получил новый двухгодичный контракт.

На текущем мировом форуме Ткачёв весьма старателен, активен, но набрать первое очко на крупном турнире Владимиру пока не удалось даже в матче с итальянцами, которые были разгромлены россиянами 10:1. Впрочем, у этого нападающего ещё есть время проявить на турнире свои лучшие черты: отличное видение площадки, технику, хороший кистевой бросок. Вкупе с дефецитной позицией Ткачёва, играющего центрального форварда, эти факторы могут привлечь внимание к игроку из-за океана.

Сергей Андронов

Воспитанник пензенского хоккея в России стал известен благодаря выступлениям за «Ладу», после чего Андронов перебрался в ЦСКА, затем два сезона пробовал пробиться в НХЛ, а сейчас Сергей вновь выступает в составе московских «армейцев». Прошлый сезон нельзя назвать сверхудачным для Андронова и его клуба, но, тем не менее, Олег Знарок вызвал центрального форварда в сборную, и на ЧМ-2017 Андронов выходит в первом звене.

После известия об отъезде в НХЛ Шипачёва, Андронов остался одной из главных надежд сборной России на Олимпиаде в Корее на позиции центрфорварда, и эта новость словно окрылила Сергея. В двух стартовых матчах россиян Андронов отличился трижды, а игра его звена получает отличные отзывы.

Нападающий ЦСКА в далёком 2009 году был выбран на драфте НХЛ «Сент-Луисом», но с тех пор Андронов существенно добавил в мастерстве и понимании игры, и это может заставить клубы НХЛ по-новому взглянуть на российского нападающего.

Иван Телегин

Новокузнецкий нападающий дебютировал в КХЛ в составе ЦСКА, куда вернулся из Северной Америки в 2014 году после неудачной попытки покорить НХЛ. Сезон-2015/16, а точнее его концовка, стал настоящим прорывом в карьере Ивана. Мощный нападающий сначала прекрасно провёл плей-офф за ЦСКА, а затем выстрелил на чемпионате мира, набрав фантастические для нападающего оборонительного плана 6 очков в 10 играх.

Нынешний клубный сезон у Телегина получился не таким успешным, как предыдущий, но Иван всё равно заслужил вызов в сборную на чемпионат мира. Пока нападающий, получивший место в номинально первой линии нападения, не набрал ни одного очка на турнире, но у Телегина ещё полно времени, чтобы добавить. Иван обладает внушительными габаритами, хорошо борется на пятачке, но при этом у Ивана не страдают показатели скорости и техники работы с шайбой. Если такой универсальный игрок заявит о себе на втором подряд мировом форуме, то это точно не останется без внимания скаутов клубов НХЛ.

Никита Гусев

Гусев, родившийся в Москве, начинал свою карьеру в системе ЦСКА, но с первого раза пробиться в основу «армейцев» у Гусева не получилось. Никита поиграл в «Амуре» и «Югре», где зарекомендовал себя как снайпер и получил приглашение из Санкт-Петербурга. В СКА Гусев чувствует себя прекрасно, минувший сезон стал для него самым результативным в карьере, а по итогам выступления за клуб Никита впервые получил вызов в сборную России.

В сборной Гусев растворился на площадке в матче со шведами, не удалось поучаствовать ему голами и в разгроме над итальянцами, но у Никиты впереди ещё большая часть турнира, где можно показать себя с лучшей стороны. На чемпионате мира Гусев выходит в звене с Владиславом Наместниковым и Никитой Кучеровым, и вполне возможно, что в ближайшем будущем эта троица воссоединится в составе «Тампы». Гусев — очередной российский проспект «молний», и очень может быть, что талантливый нападающий скоро пополнит диаспору россиян в этом заокеанском клубе, а поможет ему в это в том числе и удачное выступление на площадках Кёльна и Парижа.