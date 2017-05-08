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Белоруссия — Канада

Хоккей Чемпионат мира 2017 Группа B, 8.05.2017, 17:15 -:- Беларусь Канада

Самый достойный результат Белоруссии в жарких сечах против канадцев — это поражения с разницей в три шайбы.

В последних двух встречах между этими соперниками было заброшено ровно 17 безответных шайб и все в ворота сборной Белоруссии.

Хоккей Чемпионат мира 2017 Группа A, 8.05.2017, 17:15 -:- Германия Россия

Германия — Россия

Примерно раз в десять лет сборная Германии все-таки берет, да и обыгрывает сборную России. До сего дня это удавалось сделать в 1994 и 2011 годах, причем во втором случае немцы переиграли нас всухую, что впрочем, не помешало в том году сборной России завоевать золотые медали. Год назад соперники встречались между собой на стадии четвертьфинала, и россияне одержали победу со счетом 4:1.

Хоккей Чемпионат мира 2017 Группа A, 8.05.2017, 21:15 -:- США Швеция

США — Швеция

С 2005 года американцы не могут обыграть сборную Швеции. Да и общая разница побед в основное время между этими командами впечатляет: 44 против 16 в пользу сборной Швеции. Год назад в четвертьфинале попали под канадцев и остались без медалей, а США сумели пройти дальше, но в матче за бронзу крупно уступили сборной России.

Хоккей Чемпионат мира 2017 Группа B, 8.05.2017, 21:15 -:- Финляндия Чехия

Финляндия — Чехия

Старожилы европейского хоккея проведут между собой 116 встречу в истории. По количеству побед в основное время небольшой перевес на стороне сборной Финляндии — всего на шесть больше, чем у чехов. Если брать матчи не только ЧМ, но и Евротура, то соперники побеждают друг друга почти через раз, так что предсказать результат довольно трудно.