Анонс дня на ЧМ-2017. Россия — Германия, Белоруссия — Канада и другие матчи
«Советский спорт» анонсирует матчи четвертого дня чемпионата мира в Кельне и Париже.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Белоруссия — Канада
Самый достойный результат Белоруссии в жарких сечах против канадцев — это поражения с разницей в три шайбы.
В последних двух встречах между этими соперниками было заброшено ровно 17 безответных шайб и все в ворота сборной Белоруссии.
Германия — Россия
Примерно раз в десять лет сборная Германии
США — Швеция
С 2005 года американцы не могут обыграть сборную Швеции. Да и общая разница побед в основное время между этими командами впечатляет: 44 против 16 в пользу сборной Швеции. Год назад в четвертьфинале попали под канадцев и остались без медалей, а США сумели пройти дальше, но в матче за бронзу крупно уступили сборной России.
Финляндия — Чехия
Старожилы европейского хоккея проведут между собой 116 встречу в истории. По количеству побед в основное время небольшой перевес на стороне сборной Финляндии — всего на шесть больше, чем у чехов. Если брать матчи не только ЧМ, но и Евротура, то соперники побеждают друг друга почти через раз, так что предсказать результат довольно трудно.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter