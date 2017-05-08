Михаил Карнаухов: На матч со сборной Канады просто выйду и постараюсь сделать то, что от меня зависит

Интересно, когда волнение предполагается большим: во время команды «пошел» в субботу или накануне понедельничного матча, где ты заранее в курсе, что выходишь в старте?

Сложно сравнивать что-то, что уже было, с тем, что еще не произошло. Вот после игры с канадцами, наверное, смогу ответить на этот вопрос. Одно могу сказать: сплю между матчами нормально. Как всегда. И подготовка аналогичная. В воскресенье вот на тренировке ребята побросали, тренеры указали на какие-то нюансы….

Каковы ощущения перед игрой? Нет чувства, что тебя бросают под танковые траки?

Нисколько. Больше чувствую азарт. Чем авторитетнее соперник, тем он больший. Просто выйду и постараюсь сделать то, что от меня зависит, чему учили. И как можно лучше, — передает слова хоккеиста корреспондент «ПБ» Вячеслав Федоренков.