Михаил Карнаухов: На матч со сборной Канады просто выйду и постараюсь сделать то, что от меня зависит
23-летний голкипер сборной Беларуси Михаил Карнаухов поделился ожиданиями от предстоящего матча ЧМ-2017 с командой Канады. Встреча пройдет 8 мая и начнется в 17.15.
Интересно, когда волнение предполагается большим: во время команды «пошел» в субботу или накануне понедельничного матча, где ты заранее в курсе, что выходишь в старте?
Сложно сравнивать
Каковы ощущения перед игрой? Нет чувства, что тебя бросают под танковые траки?
Нисколько. Больше чувствую азарт. Чем авторитетнее соперник, тем он больший. Просто выйду и постараюсь сделать то, что от меня зависит, чему учили. И как можно лучше, — передает слова хоккеиста корреспондент «ПБ» Вячеслав Федоренков.
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