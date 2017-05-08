Сборная Россия по хоккею сыграет с Германией на ЧМ-2017

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Германия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
17:15 не начался Беларусь
Канада
тв
Группа A
17:15 не начался Германия
Россия
тв
Группа B
21:15 не начался Финляндия
Чехия
тв
Группа A
21:15 не начался США
Швеция
тв
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29676102/
8 мая 2017, 10:14 | «Газета.Ру»

Сборная Россия по хоккею сыграет с Германией на ЧМ-2017

В третьем туре группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2017 сборная России померится силами с командой хозяев турнира, Германией.

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В преддверии встречи главный тренер россиян Олег Знарок заявил, что соперники обладают сильным коллективом и хорошо сыграли против шведов, несмотря на разгромное поражение. Его визави Маркус Штурм сказал, что матч с Россией станет лишь еще одним вызовом для его подопечных, к которому не нужно готовиться по-особенному.

8 мая, в канун Дня Победы, на чемпионате мира по хоккею — 2017 сборная России встречается с национальной командой Германии.

Немцы никогда не считались особенно грозной силой в хоккее. Несколько лет подряд они не могли преодолеть групповой этап чемпионата мира, пока в Москве-2016, наконец, не пробились в четвертьфинал, где уступили россиянам (1:4).

Тогда сборной уже руководил ее нынешний наставник Марко Штурм, и за минувший год он достиг определенных успехов в шлифовании игры своих подопечных, учитывая, что в первом туре домашнего ЧМ они одолели команду США в основное время матча (2:1), заработав свои первые очки на турнире.

Правда, в следующем матче Бундестим «влетела» обозленным после поражения от России шведам (2:7), но проиграть одному из фаворитов первенства не так страшно. В группе А есть другие команды, во встречах с которыми реально пополнить очковую копилку — Латвия, Италия и Дания.

Для ЧМ в Кельне немцы постарались собрать настолько боевой состав, насколько это возможно.

Подъехали три игрока из Национальной хоккейной лиги: голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Томас Грайсс, его одноклубник, играющий в защите Деннис Зайденберг, а также Тобиас Ридер из «Аризона Койотс». По итогам регулярного сезона-2016/17 «островитяне» оказались на девятом месте Восточной конференции, а «койоты» — на 12-м на Западе, так что ничто не мешало немцам пополнить состав своей сборной в срок.

Из-за океана не смог прилететь только Леон Драйзайтль, который в данный момент играет за «Эдмонтон Ойлерз» и минувшей ночью оформил хет-трик в ворота «Анахайм Дакс» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции, что позволило его команде сравнять итоговый счет противостояния, 3−3.

Также в составе Бундестим можно выделить опытнейшего защитника Кристиана Эрхоффа, который провел в НХЛ 10 лет и имеет опыт выступления на трех зимних Олимпиадах.

В последний раз немцы доставляли нашей сборной серьезные проблемы на чемпионате мира — 2010, когда россияне одержали трудовую победу (2:1) в полуфинале.

Произошло это, что любопытно, здесь же, Кельне. За последующие семь лет Бундестим не поднималась выше седьмого места ЧМ и не доходила дальше четвертьфинала. Сейчас же немцы вновь надеются на силу родных стен и, как минимум, на повторение результата 2010 года.

Однако сборная России, как и команда Швеции, — это явно не тот оппонент, в матче с которым делаются подобные заявки. Скорее,

в этой игре хозяевам остается надеяться хотя бы на одно очко, поскольку после победы над «Тре крунур» «Красная машина» прошлась катком по сборной Италии (10:1), и в преддверии решающих стадий вряд ли захочет опускать взятую планку.

У сборной Германии был лишний день отдыха по сравнению с Россией, но нельзя сказать, что в матче с итаьянцами наши хоккеисты сильно напрягались, особенно весь последний период, когда оппоненты даже не выходили встречать атакующих игроков.

Тренер Штурм заявил, что не будет как-то особенно подготавливать свою команду к встрече с Россией.

«Как нужно готовиться к матчу с Россией? Абсолютно то же самое делать, ничего не поменялось у сборной Германии.

Встреча с россиянами — еще один вызов для Германии, нам нужно продолжать работать, — передает слова специалиста «Чемпионат.com».

Капитан немецкой сборной Зайденберг признал, что в предстоящем матче его команде стоит надеяться на удачу.

«Следующая игра у нас с Россией. Важна ли она? Для нас важны все матчи, а не только игра с Россией.

Будем надеяться на хорошую реализацию и удачу.

А нападающий немцев Доминик Каун заверил, что шансы у его команды точно будут и нужно лишь ими воспользоваться:

«Следующая игра с Россией, которая тоже станет важной. Мы постараемся преподнести большой сюрприз.

У нас появятся шансы в игре с российской сборной, нужно ими воспользоваться. Россия и Швеция схожие по уровню сборные, так что легче не будет.

Постараемся биться все 60 минут.

Наставник россиян Олег Знарок уважительно отозвался о немецкой команде и даже похвалил голкипера Томаса Грайсса, который был заменен на 53-й минуте матча со Швецией на Дэнни аус ден Биркена: седьмая пропущенная шайба переполнила чашу терпения Штурма.

«Следующий соперник — Германия, отличная команда. Я вчера смотрел два периода их матча против шведов, немцы действовали здорово.

У них всегда была дисциплинированная команда, хорошо готовая физически. Плюс ко всему — с отличным вратарем.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк был более категоричен и прямо заявил:
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