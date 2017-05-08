Тренер: Выступление датчан на домашнем ЧМ будет зависеть от количества игроков из НХЛ

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Германия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
17:15 не начался Беларусь
Канада
тв
Группа A
17:15 не начался Германия
Россия
тв
Группа B
21:15 не начался Финляндия
Чехия
тв
Группа A
21:15 не начался США
Швеция
тв
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29676022/
8 мая 2017, 9:57 | ТАСС

Тренер: Выступление датчан на домашнем ЧМ будет зависеть от количества игроков из НХЛ

КЕЛЬН /Германия/, 8 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Выступление сборной Дании на домашнем чемпионате мира по хоккею будет зависеть от того, сколько игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приедет в национальную команду на турнир. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер команды Ян Карлссон.

Мировое первенство 2018 года пройдет в датских Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая. В нынешнем сезоне девять датских хоккеистов выступали в регулярном чемпионате НХЛ. Лишь один из них продолжает выступать в плей-офф — форвард Ларс Эллер из «Вашингтона».

«У нас есть игроки НХЛ, но я пока не знаю, кто будет играть из них на чемпионате мира в следующем году, — сказал он. — Как вы знаете, у нас там постоянно играет семь человек, и от того, кто из них попадет в плей-офф, а кто нет, зависит, как будет играть наша команда. Но одно я знаю — каждый датчанин хотел бы сыграть на домашнем чемпионате мира».

Датские хоккеисты уступили в первых двух встречах ЧМ-2017, латвийцам и американцам. Однако в случае, если команда займет в группе А на предварительном этапе последнее место, она не вылетит из элиты, поскольку Дания является хозяином следующего мирового первенства.

«Да, над нами не довлеет угроза вылета, но мы хотим сейчас показать хороший хоккей, выигрывать матчи и зарабатывать очки. Я всегда стараюсь сделать все возможное для того, чтобы у нас была хорошая команда, но сейчас нас преследует неудача. У нас травмированы два защитника, только один игрок из НХЛ (форвард Николай Эллерс из “Виннипега” — прим. ТАСС)», — отметил он.

За датчан в течение пяти лет подряд на чемпионатах мира играл уроженец Екатеринбурга форвард Кирилл Старков, выступающий в одном из клубов Швейцарии. «Он не играл год из-за травмы, поэтому его здесь нет (на ЧМ-2017). Посмотрим, каким он будет осенью. В Москве он был в очень хорошей форме», — сказал Карлссон.
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