Райндль надеется, что немецкие хоккеисты смогут восстановиться к матчу ЧМ с россиянами

Сборная Германии провела два матча турнира подряд в пятницу и субботу против команд США (2:1) и Швеции (2:7). Игра хозяев с россиянами пройдет в понедельник, начало в 17:15 мск. Россияне в воскресенье выиграли у команды Италии — 10:1.

«У нас есть день отдыха, который, как я считаю, нам необходим. Надеюсь, что мы сможем восстановиться и сохранить немало энергии, чтобы побороться с ними, — сказал Райндль. — Не считаю этот выходной явным преимуществом, но поскольку сборная России — высококвалифицированная команда, нам необходима «дозаправка».