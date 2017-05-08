Светлов: Нельзя допустить, чтобы сборная России по хоккею расползлась перед Олимпиадой

«Сборная России хорошо стартовала в Германии, но не нужно забывать, что чемпионат мира — специфический турнир, который по большому счету начинается с четвертьфиналов. Италия — явный аутсайдер. Достаточно сказать, что в апреле она уступила даже сборной Казахстана, которая в Дивизионе 1А совсем недавно проиграла Южной Кореи.

Разгром итальянцев не нужно переоценивать. Шведы прилетели в Германию в очень крепком составе, но сборная России моментами играла интереснее. Для нас это был очень хороший старт — с качественным третьим периодом и успехом в буллитной серии. В клубах НХЛ лучшие шведы действуют очень уверенно, играют с настроением, со спортивной наглостью. В сборной все чаще идет игра на чистых шайбах, царит какое-то равнодушие, не хватает огонька.

Позитивные моменты все чаще просматриваются. По сравнению с матчами Евротура постепенно находят свою игру энхаэловцы — Василевский, Проворов, Наместников и Кучеров. Андронов, Барабанов, дуэт Шипачев — Дадонов сразу взяли с места в карьер. Как и Панарин. И в матче со шведами наш лучший снайпер этого сезона НХЛ не выделялся, но в матче с итальянцами в эпизодах увидели Кучерова энхаэловского образца.

Олимпиада всегда была и всегда будет главным хоккейным турниром. И меня огорчает, что в современном хоккее не все, похоже, соглашаются с этой аксиомой. Шипачев, Антипин, Миронов, некоторые другие лидеры КХЛ жертвуют Играми и летят в НХЛ.

Сейчас наравне с выигрышем чемпионата мира стоит задача не позволить составу сборной окончательно расползтись. То есть нельзя упустить других лидеров сборной Ковальчука, Дадонова, Гусева, Гаврикова, некоторых других. В противном случае накануне Олимпиады мы столкнемся с очень большими проблемами — состав сборной, — приводит слова Светлова Russia-Hockey.

Сборная России выиграла оба своих матча, забив в них 12 голов.