Штурм: Немцы с уважением относятся к бригадам большинства сборной РФ, но не боятся их

Сборная Германии в понедельник в Кельне сыграет с командой России в матче чемпионата мира. Немцы в первых двух матчах набрали три очка (победа над командой США со счетом 2:1 и поражение от шведов 2:7), россияне — шесть (победы над шведами 2:1 и итальянцами — 10:1). В игре против итальянцев россияне реализовали шесть из шести попыток в большинстве.

«Как и каждый год у сборной России крайне мощный подбор игроков, особенно, в нападении. Для меня нет никакого сюрприза в столь крупной победе россиян над итальянцами. Нет, мы не боимся бригад большинства сборной России, хотя, понятно, относимся к ним с уважением. Мы должны по минимуму удаляться, а когда это будет случаться — грамотно убивать эти минуты в меньшинстве», — сказал Штурм.

«В предыдущем матче против шведов нам просто не хватило сил, 30−35 минут мы играли нормально, оставались в игре, после чего допустили несколько психологических ошибок, которые привели к паре пропущенных голов в конце второго периода, а в третьем в наших “баках” уже просто ничего не осталось. Позади два сложных дня, две игры против более сильных команд, но три очка из шести возможных — это хороший результат», — добавил собеседник агентства.