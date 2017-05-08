Штурм: Только лучшие команды выступают за сокращение «элиты» ЧМ, но не немцы

Ранее появилась информация о том, что Международная федерация хоккея рассматривает возможность сокращения количества команд в элитном дивизионе чемпионата мира с 16 до 14.

«Понятно, что шестерка сильнейших хоккейных держав поддерживает идею сокращения элитного дивизиона, но сборная Германии точно против. Это будет слишком сложно. Нужно понимать, что разница между седьмой и 16-й командами очень мала, это очень тонкая линия, и в случае сокращения каждый турнир превратится в битву не на жизнь, а на смерть. Честно сказать, я не уверен, что в этом есть смысл», — сказал Штурм.