Хоккеист Андронов: Непопадание на домашний ЧМ мотивировало пробиться на ЧМ-2017

Андронов после трех игровых дней на чемпионате мира 2017 года делит первое место в списке лучших снайперов турнира. Форвард в двух матчах забросил три шайбы, совершив четыре броска. В 2016 году Андронов на протяжении большей части чемпионата мира находился в расположении сборной России, но не вошел в заявку.

«В прошлому году меня отцепили уже перед началом плей-офф, по сути, оставались один-два матча на групповом этапе. Получилось так, что приехали ребята из “Вашингтона”, а у меня начался отпуск. Сто процентов это добавило мне мотивации, потому что я ведь уже одной ногой был там, на протяжении большей части турнира тренировался с командой и очень хотел попасть в заявку, но вышло иначе. Тогда я поставил себе цель пробиться на следующий турнир», — сказал Андронов.