Хоккеист Андронов: Непопадание на домашний ЧМ мотивировало пробиться на ЧМ-2017
КЕЛЬН, 8 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Нападающий московского ЦСКА и сборной России по хоккею Сергей Андронов заявил агентству «Р-Спорт», что непопадание на чемпионат мира в Москве еще больше мотивировал его пробиться на мировое первенство 2017 года.
Андронов после трех игровых дней на чемпионате мира 2017 года делит первое место в списке лучших снайперов турнира. Форвард в двух матчах забросил три шайбы, совершив четыре броска. В 2016 году Андронов на протяжении большей части чемпионата мира находился в расположении сборной России, но не вошел в заявку.
«В прошлому году меня отцепили уже перед началом
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