Хоккеистов обеспечат 110 кг пирожных в Кельне в дни чемпионата мира
КЕЛЬН /Германия/, 8 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. В общей сложности 110 кг песочных пирожных доставят в раздевалки хоккеистов национальных команд на «Ланксесс-Арену» в Кельне во время чемпионата мира. Об этом ТАСС сообщили организаторы турнира.
«Хоккеистам в раздевалках будут предоставлены различные макаронные изделия, салаты, примерно полтонны винограда, а также песочные пирожные общим весом в 110 кг», — сказано в сообщении.
Чемпионат мира проходит
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter