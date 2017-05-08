Хоккеистов обеспечат 110 кг пирожных в Кельне в дни чемпионата мира

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«Хоккеистам в раздевалках будут предоставлены различные макаронные изделия, салаты, примерно полтонны винограда, а также песочные пирожные общим весом в 110 кг», — сказано в сообщении.