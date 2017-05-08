Блюгер: Хоккеисты Латвии могут побороться с фаворитами ЧМ за счет дисциплины

Латвийцы одержали две победы на старте чемпионата мира и возглавляют группу А с шестью очками. В воскресенье подопечные Боба Хартли обыграли сборную Словакии — 3:1. В группе со сборной Латвии также играют команды России, США, Швеции и Германии.

«Мы относимся к соперникам с уважением, но без боязни. Понимаем, что россияне, шведы и американцы более мастеровитые, но за счет организации и дисциплины у нас есть шанс с ними побороться, — сказал Блюгер. — Выигрываем за счет дисциплины: все играют на команду, нет такого, чтобы у кого-то были личные амбиции. Все выполняют установку тренера, и ни у кого нет эгоизма».

По словам игрока, латвийцы выиграли оба матча за счет правильного выбора тактики. «Мы знаем, как встречать соперника, обороняться в своей зоне, хорошо разыгрываем большинство, пару раз забиваем. У нас здорово играет вратарь, помогает везение. Но пока после двух игр сложно сравнивать соперников — не все вкатились, у россиян была сложная игра со шведами, в которой они потеряли одно очко», — отметил он.

Блюгер имеет еще год контракта с клубом Национальной хоккейной лиги «Питтсбург», однако пока выступает в фарм- клубе.

«Моя команда в прошлое воскресенье проиграла в плей- офф, потом пару дней решали вопросы, я приехал в четверг, провел две тренировки. Хотя нашу команду тренирует североамериканский специалист, мы здесь играем несколько по- другому, чем в клубе. Приходится тяжело, с каждой игрой все лучше и лучше, но пока еще не совсем понимаешь, чего ждать от партнеров», — подчеркнул он.

«Хартли указывает нам на детали»

Латвийский форвард Янис Спруктс считает, что удачному выступлению его команды на чемпионате мира способствовало то, что команда проводила первые матчи против не самых сильных соперников — сборных Дании и Словакии.