Блюгер: Хоккеисты Латвии могут побороться с фаворитами ЧМ за счет дисциплины

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Германия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
17:15 не начался Беларусь
Канада
тв
Группа A
17:15 не начался Германия
Россия
тв
Группа B
21:15 не начался Финляндия
Чехия
тв
Группа A
21:15 не начался США
Швеция
тв
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29674775/
8 мая 2017, 1:22 | ТАСС

Блюгер: Хоккеисты Латвии могут побороться с фаворитами ЧМ за счет дисциплины

КЕЛЬН /Германия/, 8 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная Латвии может побороться с фаворитами группы А чемпионата мира по хоккею за счет правильной организации игры и дисциплины. Такое мнение ТАСС высказал нападающий команды Теодор Блюгер.

Латвийцы одержали две победы на старте чемпионата мира и возглавляют группу А с шестью очками. В воскресенье подопечные Боба Хартли обыграли сборную Словакии — 3:1. В группе со сборной Латвии также играют команды России, США, Швеции и Германии.

«Мы относимся к соперникам с уважением, но без боязни. Понимаем, что россияне, шведы и американцы более мастеровитые, но за счет организации и дисциплины у нас есть шанс с ними побороться, — сказал Блюгер. — Выигрываем за счет дисциплины: все играют на команду, нет такого, чтобы у кого-то были личные амбиции. Все выполняют установку тренера, и ни у кого нет эгоизма».

По словам игрока, латвийцы выиграли оба матча за счет правильного выбора тактики. «Мы знаем, как встречать соперника, обороняться в своей зоне, хорошо разыгрываем большинство, пару раз забиваем. У нас здорово играет вратарь, помогает везение. Но пока после двух игр сложно сравнивать соперников — не все вкатились, у россиян была сложная игра со шведами, в которой они потеряли одно очко», — отметил он.

Блюгер имеет еще год контракта с клубом Национальной хоккейной лиги «Питтсбург», однако пока выступает в фарм- клубе.

«Моя команда в прошлое воскресенье проиграла в плей- офф, потом пару дней решали вопросы, я приехал в четверг, провел две тренировки. Хотя нашу команду тренирует североамериканский специалист, мы здесь играем несколько по- другому, чем в клубе. Приходится тяжело, с каждой игрой все лучше и лучше, но пока еще не совсем понимаешь, чего ждать от партнеров», — подчеркнул он.

«Хартли указывает нам на детали»

Латвийский форвард Янис Спруктс считает, что удачному выступлению его команды на чемпионате мира способствовало то, что команда проводила первые матчи против не самых сильных соперников — сборных Дании и Словакии.

«У нас удачный график игр, который нам помогает. Наш голкипер отлично проводит встречи турнира, он помогает нам побеждать. Тренер Боб Хартли не пропускает маленькие детали, на которые нам указывает. Никогда не было такого, что мы не хотели попасть в плей-офф, просто что-то все время не получалось», — сказал Спруктс журналистам.
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