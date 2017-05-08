Очередное испытание команды Знарка: сборная России на чемпионате мира сыграет с немцами

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Команды провели на турнире по два матча, и если российская сборная одержала две победы, то хозяева после успеха в матче с американцами (2:1) потерпели разгромное поражение от сборной Швеции (2:7). «Тре Крунур» дружина Олега Знарка обыграла в стартовый день чемпионата мира в пятницу в серии буллитов, так что на первый взгляд у нее не должно возникнуть проблем с немцами, однако недооценивать их не стоит.

В воскресенье российская сборная провела во многом разминочный матч с итальянцами, забросив 10 шайб. «Тренировка» в боевых условиях получилась удачной, команда получила заряд уверенности, поработав в том числе и на индивидуальную статистику. Лучше других сыграли Артемий Панарин и Владислав Наместников, которые забили по два гола и дважды ассистировали партнерам, дебютным голом на чемпионатах мира отметился и Никита Кучеров.

Отличился и капитан команды Сергей Мозякин, который пока выступает в четвертом звене, но в большинстве переводится в ударную тройку Вадима Шипачева. В большинстве сборная России забросила итальянцам шесть шайб — даже учитывая слабость соперника, это отличный результат. Для ближайших соперников сборной России, уступающих ей в классе (11 мая команда Знарка встречается с датчанами) не нарушать правила будет главной задачей на игру.

Надежда на очередной домашний полуфинал

Сборная Германии на домашнем чемпионате рассчитывает повторить успех 2010 года, когда в том же Кельне она заняла четвертое место. В полуфинале хозяева дали бой российской сборной, которая выиграла два предыдущих чемпионата мира — победный гол Павел Дацюк забросил лишь на 59-й минуте, установив окончательный счет — 2:1. Подопечные Вячеслава Быкова в итоге довольствовались серебром, уступив в финале чехам.

За прошедшие семь лет немцы лишь дважды пробились в четвертьфинал, выше седьмой строчки так и не поднявшись. Год назад в ¼ финала сборная Германии проиграла сборной России (1:4), в составе которой блеснула связка Вадим Шипачев — Евгений Дадонов, организовавшая три решающих гола в ворота Томаса Грайса. 31-летний голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» — главная надежда сборной Германии на этом чемпионате. Блестяще отыграв в стартовом матче с американцами, Грайс в итоге не выдержал натиска «Тре Крунур».

Матч со шведами хозяева провели еще в субботу вечером, так что у них было больше времени на отдых, хотя матч российской сборной с итальянцами никак нельзя назвать изматывающим. Немцы держались до середины второго периода, дважды сумев сравнять счет, однако на третий гол в исполнении Линуса Умарка ответить уже не смогли, до второго перерыва пропустив еще. В третьем периоде шведы забили трижды за две с небольшим минуты, и Грайс уступил свое место Данни аус ден Биркену.

Два «островитянина» и «койот»

Помимо Грайса, в «Айлендерс» выступает также защитник Деннис Зайденберг, тогда как форвард Тобиас Ридер представляет «Аризону». Сборную Германии возглавляет известный в прошлом форвард, 38-летний Марко Штурм, который поиграл и в Национальной хоккейной лиге. Состав команды достаточно опытен — у немцев всего два дебютанта чемпионатов мира, а защитник и капитан Деннис Зайденберг выступал на мировом первенстве еще в 2001 году.

Хотя к успеху 2010 года из нынешнего состава причастны лишь защитники Джастин Крюгер и Франк Хердлер, а также форварды Филипп Гогулла, Патрик Хагер и Феликс Шютц. Звено Гогулла — Хагер — Шютц пока самое опасное в составе немцев, а Хагер забил по голу и американцам, и шведам.

Зайденберг, Грайс и Ридер выступали на прошлогоднем Кубке мира в составе сборной Европы, где европейская команда добралась до финала.

Матч сборных Германии и России пройдет на «Ланксесс- Арене» Кельна, начало — 17:15 мск. В понедельник в группе А также сыграют команды США и Швеции, тогда как сборные группы В выступают в столице Франции Париже. Чемпионат мира по хоккею продлится до 21 мая.