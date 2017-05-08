Спруктс: У Латвии на ЧМ-2017 хороший календарь, это нам помогает
Нападающий сборной Латвии Янис Спруктс прокомментировал победу над Словакией (3:1), которая позволила подопечным Боба Хартли возглавить группу А.
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«Я считаю, что для нас хороший график игр, это нам помогает. Мы готовимся к каждому сопернику и будь как будет. У нас две победы — всё отлично, но будем готовиться дальше. Наверное, к лучшему, что не попали на Россию или Швецию в самом начале. Со словаками мы начали играть в очень открытый хоккей.
Игроки на этом чемпионате мира у сборной Латвии те же, а Хартли помогает нам смотреть на совсем мелкие детали. Всегда на них указывает, а не только говорит про общую стратегию. В этом его большое преимущество. Не сказать, что мы раньше не хотели выйти в
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