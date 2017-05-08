Даугавиньш: Латвия давно так хорошо не начинала ЧМ, но иногда наступает паника

«Впечатления от матча со Словакией хорошие, выиграли, заработали три важных очка. Словаки тоже сильная команда, давно мы не начинали так хорошо. Важно забирать очки в начале турнира для уверенности. В целом играли хорошо, хотя были моменты, когда у нас начиналась паника. Мысленно мы собрались и довели матч до победы.



Сенсация ли то, что сборная Латвии на первом месте в группе? Не знаю, мы таблицу не смотрим, готовимся к следующей игре. Мы каждый год приезжаем бороться за плей-офф, это наша цель на все чемпионаты мира. Дальше уже всякие чудеса могут случиться. После поражения 1:10 от России итальянцы будут раздосадованы, побегут вперёд, им терять нечего. Нам надо мысленно собраться, что легко не будет. Итальянцы тоже агрессивно играют, сборной Латвии надо аккуратно сыграть», — сказал Даугавиньш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.