Даугавиньш: Латвия давно так хорошо не начинала ЧМ, но иногда наступает паника
Нападающий сборной Латвии Каспарс Даугавиньш прокомментировал победу своей команды в матче группового этапа над Словакией (3:1) на чемпионате мира — 2017.
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Видимо, что-то случилось...
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«Впечатления от матча со Словакией хорошие, выиграли, заработали три важных очка. Словаки тоже сильная команда, давно мы не начинали так хорошо. Важно забирать очки в начале турнира для уверенности. В целом играли хорошо, хотя были моменты, когда у нас начиналась паника. Мысленно мы собрались и довели матч до победы.
Сенсация ли то, что сборная Латвии на первом месте в группе? Не знаю, мы таблицу не смотрим, готовимся к следующей игре. Мы каждый год приезжаем бороться за
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