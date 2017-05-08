Сборная Швейцарии обыграла команду Норвегии на чемпионате мира по хоккею
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Сборная Швейцарии одержала победу над командой Норвегии со счетом 3:0 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.
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Шайбы забросили Рето Шеппи (33-я минута), Коди Элмонд (34) и Пиус Зутер (50).
В группе B, матчи которой проходят в Париже, также выступают сборные Канады, Чехии, Финляндии, Словении, Белоруссии и Франции.
Следующий матч сборная Швейцарии проведет 9 мая против команды Франции, норвежцы в этот же день встретятся со словенцами.
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Главные тренеры
|Петтер Торесен
|Патрик Фишер
Вратари
|Хенрик Хеукеланн
|Леонардо Дженони
|1-й период
|03:42
|Матис Улимб
|Йоэль Дженацци
|05:59
|09:29
|Александр Райхенберг
|Ромен Леффель
|12:13
|16:39
|Кристиан Форсберг
|2-й период
|Дамьен Бруннер
|23:58
|Рето Шеппи (Р. Леффель, К. Олмонд)
|32:04
|Коди Олмонд (Т. Рюфенахт, Р. Унтерзандер)
|34:00
|Дамьен Бруннер
|36:51
|3-й период
|40:40
|Хенрик Эдегор
|44:18
|Андерс Бастиансен
|49:03
|Мартин Реймарк
|Пиус Зутер (К. Олмонд, А. Амбюль)
|49:37
Статистика
|12
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Стефан Фонселиус (Финляндия)
|Главный судья
|Стивен Рено (США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол