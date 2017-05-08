Сборная Швейцарии обыграла команду Норвегии на чемпионате мира по хоккею

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Германия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
17:15 не начался Беларусь
Канада
тв
Группа A
17:15 не начался Германия
Россия
тв
Группа B
21:15 не начался Финляндия
Чехия
тв
Группа A
21:15 не начался США
Швеция
тв
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29674496/
8 мая 2017, 0:04 | ТАСС

Сборная Швейцарии обыграла команду Норвегии на чемпионате мира по хоккею

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Сборная Швейцарии одержала победу над командой Норвегии со счетом 3:0 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.

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Шайбы забросили Рето Шеппи (33-я минута), Коди Элмонд (34) и Пиус Зутер (50).

В группе B, матчи которой проходят в Париже, также выступают сборные Канады, Чехии, Финляндии, Словении, Белоруссии и Франции.

Следующий матч сборная Швейцарии проведет 9 мая против команды Франции, норвежцы в этот же день встретятся со словенцами.
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7 Мая, 21:15 Групповой этап: Группа B AccorHotels Arena
Норвегия 0:3
(0:0, 0:2, 0:1)
Швейцария
Главные тренеры
Петтер Торесен Патрик Фишер
Вратари
Хенрик Хеукеланн Леонардо Дженони
1-й период
03:42 Матис Улимб
Йоэль Дженацци 05:59
09:29 Александр Райхенберг
Ромен Леффель 12:13
16:39 Кристиан Форсберг
2-й период
Дамьен Бруннер 23:58
Рето Шеппи (Р. Леффель, К. Олмонд) 32:04
Коди Олмонд (Т. Рюфенахт, Р. Унтерзандер) 34:00
Дамьен Бруннер 36:51
3-й период
40:40 Хенрик Эдегор
44:18 Андерс Бастиансен
49:03 Мартин Реймарк
Пиус Зутер (К. Олмонд, А. Амбюль) 49:37
Статистика
12 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Стефан Фонселиус (Финляндия)
Главный судья Стивен Рено (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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