Сборная Швейцарии обыграла команду Норвегии на чемпионате мира по хоккею

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Шайбы забросили Рето Шеппи (33-я минута), Коди Элмонд (34) и Пиус Зутер (50).

В группе B, матчи которой проходят в Париже, также выступают сборные Канады, Чехии, Финляндии, Словении, Белоруссии и Франции.

Следующий матч сборная Швейцарии проведет 9 мая против команды Франции, норвежцы в этот же день встретятся со словенцами.