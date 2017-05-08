Сборная Латвии вышла в лидеры группы А на чемпионате мира по хоккею
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Сборная Латвии одержала победу над командой Словакии со счетом 3:1 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Янис Спруктс (11-я минута), Земгус Гиргенсонс (28) и Андрис Джериньш (51). У проигравших отличился Михел Миклик (50).
В турнирной таблице группы A сборная Латвии вышла на первое место, одержав в двух матчах две победы. Словаки с двумя очками идут шестыми. В группе A, матчи которой проходят в Кельне, также выступают сборные России, Швеции, Германии, США, Италии и Дании.
Следующий матч сборная Латвии проведет 9 мая против команды Италии, словаки в этот же день встретятся с датчанами.
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Главные тренеры
|Боб Хартли
|Здено Цигер
Вратари
|Элвис Мерзликинс
|Ян Лацо 56:45
|1-й период
|Томаш Матоушек
|06:04
|Томаш Матоушек
|06:04
|Юрай I Микуш
|07:53
|10:24
|Янис Спруктс (Рих. Букартс, З. Гиргенсонс)
|11:16
|Гунтис Галвиньш
|2-й период
|Либор Гудачек
|26:10
|27:26
|Земгус Гиргенсонс (Рих. Букартс, Роб. Букартс)
|30:15
|Янис Спруктс
|35:48
|37:37
|Робертс Букартс
|Юрай I Микуш
|37:37
|3-й период
|44:51
|Рихардс Букартс
|Михал Серсен
|44:51
|47:17
|Артур Кулда
|Михел Миклик (В. Дравецки, М. Хашчак)
|49:09
|Владимир Дравецки
|49:54
|50:36
|Андрис Джериньш (О. Цибульскис, К. Даугавиньш)
|51:41
|Робертс Букартс
Статистика
|12
|Штрафное время
|37
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Ансси Салонен (Финляндия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол