Сборная Латвии вышла в лидеры группы А на чемпионате мира по хоккею

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Янис Спруктс (11-я минута), Земгус Гиргенсонс (28) и Андрис Джериньш (51). У проигравших отличился Михел Миклик (50).

В турнирной таблице группы A сборная Латвии вышла на первое место, одержав в двух матчах две победы. Словаки с двумя очками идут шестыми. В группе A, матчи которой проходят в Кельне, также выступают сборные России, Швеции, Германии, США, Италии и Дании.

Следующий матч сборная Латвии проведет 9 мая против команды Италии, словаки в этот же день встретятся с датчанами.