Сборная Латвии вышла в лидеры группы А на чемпионате мира по хоккею

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Германия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
7.05 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
7.05 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
7.05 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
7.05 завершен США 7
Дания 2
Группа B
7.05 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
7.05 завершен Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
17:15 не начался Беларусь
Канада
тв
Группа A
17:15 не начался Германия
Россия
тв
Группа B
21:15 не начался Финляндия
Чехия
тв
Группа A
21:15 не начался США
Швеция
тв
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29674494/
8 мая 2017, 0:01 | ТАСС

Сборная Латвии вышла в лидеры группы А на чемпионате мира по хоккею

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Сборная Латвии одержала победу над командой Словакии со счетом 3:1 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Янис Спруктс (11-я минута), Земгус Гиргенсонс (28) и Андрис Джериньш (51). У проигравших отличился Михел Миклик (50).

В турнирной таблице группы A сборная Латвии вышла на первое место, одержав в двух матчах две победы. Словаки с двумя очками идут шестыми. В группе A, матчи которой проходят в Кельне, также выступают сборные России, Швеции, Германии, США, Италии и Дании.

Следующий матч сборная Латвии проведет 9 мая против команды Италии, словаки в этот же день встретятся с датчанами.
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7 Мая, 21:15 Групповой этап: Группа A LANXESS arena
Латвия 3:1
(1:0, 1:0, 1:1)
Словакия
Главные тренеры
Боб Хартли Здено Цигер
Вратари
Элвис Мерзликинс Ян Лацо 56:45
1-й период
Томаш Матоушек 06:04
Томаш Матоушек 06:04
Юрай I Микуш 07:53
10:24 Янис Спруктс (Рих. Букартс, З. Гиргенсонс)
11:16 Гунтис Галвиньш
2-й период
Либор Гудачек 26:10
27:26 Земгус Гиргенсонс (Рих. Букартс, Роб. Букартс)
30:15 Янис Спруктс
35:48
37:37 Робертс Букартс
Юрай I Микуш 37:37
3-й период
44:51 Рихардс Букартс
Михал Серсен 44:51
47:17 Артур Кулда
Михел Миклик (В. Дравецки, М. Хашчак) 49:09
Владимир Дравецки 49:54
50:36 Андрис Джериньш (О. Цибульскис, К. Даугавиньш)
51:41 Робертс Букартс
Статистика
12 Штрафное время 37
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Ансси Салонен (Финляндия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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