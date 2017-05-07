Финские руины. Как Франция сотворила главную сенсацию ЧМ

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Германия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
13:15 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
13:15 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
17:15 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
17:15 завершен США 7
Дания 2
Группа B
21:15 завершен Норвегия 0
Швейцария 3
тв
Группа A
21:15 3-й период Латвия 3
Словакия 1
тв
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
тв
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
тв
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
тв
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29674269/
7 мая 2017, 23:22 | Спорт-Экспресс

Финские руины. Как Франция сотворила главную сенсацию ЧМ

Французы творят историю, молодые американцы громят Данию и первые хет-трики чемпионата мира — в обзоре матчей чемпионата мира.

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ХЕТ-ТРИК

Словения — Канада — 2:7 (0:3, 1:3, 1:1)

Натан Маккинон провел не лучший сезон в НХЛ. Его «Колорадо» повторил антирекорд «Атланты» по набранным очкам в НХЛ, а один из лидеров смотрелся удручающе, как и вся команда из Денвера. «Здорово, что приехали на чемпионат мира вчетвером с Мэттом Дюшэйном, Тайсоном Бэрри и Кэлвином Пикардом, — заявил альтернативный капитан “Эвеланш” в интервью NHL.com, — Надеемся, удачно выступим и забудем о тяжелом сезоне».

Накануне первый номер драфта-2013 вместе партнерами не пощадил аутсайдера группы В и голкипера Каспара Крошеля, оформив первый хет-трик на нынешнего форуме. «Мировой чемпионат — это не Кубок мира, добавил выступавший в сентябре в составе команды Северной Америки. — Надо с гордость надевать форму национальной сборной в отличие от Кубка мира. Сезон для всех парней не сложился: кто-то не попал в плей-офф, кто-то вылетел в первом раунде. Тем не менее, нас пригласили, и мы с честью будем представлять Канаду».

НЕГОСТЕПРИИМНЫЙ ПРИЕМ

Финляндия — Франция — 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Хозяева парижской группы преподнесли главную сенсацию чемпионата. Парни Дэйва Хендерсона не стушевались в начале матча, отвечая на финское давление быстрыми атаками. Силовой форвард «Филадельфии» Пьер-Эдуар Бельмар оставил в руинах оборону команды Марьямяки, открыв счет до перерыва. Зрители AccorHotels Arena мгновенно замахали трехцветными флагами, ведя свою сборную вперед.

Перед турниром наставник Суоми опасался, что подопечные не смогут раскрыть атакующий потенциал, и во вторые 40 минут это подтвердилось. После единственной шайбы Микко Лехтонена, пробившего закрытого трафиком Флориана Арди, француз не дал гостям ни шанса, а партнеры по полной оторвались на Корписало, наверняка открыв себе путь в четвертьфинал.

Четыре года назад Арди остановил команду Зинэтулы Билялетдинова в День Победы. Сегодняшняя встреча стала для 32-летнего вратаря, выступавшего в австрийском «Дорнбирне», лучшей в карьере. После сирены получивший приз лучшему игроку матча Бельмар восстановил справедливость, сразу же наградив своего вратаря, выдававшего порой фантастические сэйвы в стиле Доминика Гашека.

АМЕРИКАНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ РАЗБУШЕВАЛАСЬ

США — Дания — 7:2 (3:1, 3:1, 1:0)

В декабре Клэйтон Келлер выиграл золото МЧМ. В подписавшей его «Аризоне» уже ждут не дождутся, когда к команде на постоянной основе присоединится «маленькая машина по производству очков», как прозвали его североамериканские специалисты. В Кельне 18-летний студент Университета Бостона забросил по шайбе в каждом из периодов за взрослых «звездно-полосатых», довершив разгром датчан, которых просто не узнать на нынешнем турнире.

«Викинги» Янне Карлссона лишь подсластили горечь поражения. Кэхаэловские арбитры Антонин Ержабек и Эдуард Одиньш дважды зафиксировали взятия ворот Коннора Хеллибака, который при этом выглядел заметно увереннее, чем его сменщик Джимми Ховард двумя днями ранее.
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