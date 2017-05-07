Финские руины. Как Франция сотворила главную сенсацию ЧМ

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ХЕТ-ТРИК

Словения — Канада — 2:7 (0:3, 1:3, 1:1)

Натан Маккинон провел не лучший сезон в НХЛ. Его «Колорадо» повторил антирекорд «Атланты» по набранным очкам в НХЛ, а один из лидеров смотрелся удручающе, как и вся команда из Денвера. «Здорово, что приехали на чемпионат мира вчетвером с Мэттом Дюшэйном, Тайсоном Бэрри и Кэлвином Пикардом, — заявил альтернативный капитан “Эвеланш” в интервью NHL.com, — Надеемся, удачно выступим и забудем о тяжелом сезоне».

Накануне первый номер драфта-2013 вместе партнерами не пощадил аутсайдера группы В и голкипера Каспара Крошеля, оформив первый хет-трик на нынешнего форуме. «Мировой чемпионат — это не Кубок мира, добавил выступавший в сентябре в составе команды Северной Америки. — Надо с гордость надевать форму национальной сборной в отличие от Кубка мира. Сезон для всех парней не сложился: кто-то не попал в плей-офф, кто-то вылетел в первом раунде. Тем не менее, нас пригласили, и мы с честью будем представлять Канаду».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Check it out: Nathan MacKinnon of Team Canada scores a hat trick against Slovenia! <a href="https://twitter.com/Mackinnon9">@Mackinnon9</a> <a href="https://twitter.com/HockeyCanada">@HockeyCanada</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SLOvsCAN?src=hash">#SLOvsCAN</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/iihfWorlds?src=hash">#iihfWorlds</a> <a href="https://t.co/aUzy8CylCo">pic.twitter.com/aUzy8CylCo</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/861201492585435136">7 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

НЕГОСТЕПРИИМНЫЙ ПРИЕМ

Финляндия — Франция — 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Хозяева парижской группы преподнесли главную сенсацию чемпионата. Парни Дэйва Хендерсона не стушевались в начале матча, отвечая на финское давление быстрыми атаками. Силовой форвард «Филадельфии» Пьер-Эдуар Бельмар оставил в руинах оборону команды Марьямяки, открыв счет до перерыва. Зрители AccorHotels Arena мгновенно замахали трехцветными флагами, ведя свою сборную вперед.

Перед турниром наставник Суоми опасался, что подопечные не смогут раскрыть атакующий потенциал, и во вторые 40 минут это подтвердилось. После единственной шайбы Микко Лехтонена, пробившего закрытого трафиком Флориана Арди, француз не дал гостям ни шанса, а партнеры по полной оторвались на Корписало, наверняка открыв себе путь в четвертьфинал.

Четыре года назад Арди остановил команду Зинэтулы Билялетдинова в День Победы. Сегодняшняя встреча стала для 32-летнего вратаря, выступавшего в австрийском «Дорнбирне», лучшей в карьере. После сирены получивший приз лучшему игроку матча Бельмар восстановил справедливость, сразу же наградив своего вратаря, выдававшего порой фантастические сэйвы в стиле Доминика Гашека.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">It was almost a goal for Finland, but Florian Hardy's cartwheel-like save stopped them in their tracks. <a href="https://twitter.com/Hockey_FRA">@Hockey_FRA</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/FINvsFRA?src=hash">#FINvsFRA</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash">#IIHFWorlds</a> <a href="https://t.co/hvZxTRLxGz">pic.twitter.com/hvZxTRLxGz</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/861266783956860928">7 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

АМЕРИКАНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ РАЗБУШЕВАЛАСЬ

США — Дания — 7:2 (3:1, 3:1, 1:0)

В декабре Клэйтон Келлер выиграл золото МЧМ. В подписавшей его «Аризоне» уже ждут не дождутся, когда к команде на постоянной основе присоединится «маленькая машина по производству очков», как прозвали его североамериканские специалисты. В Кельне 18-летний студент Университета Бостона забросил по шайбе в каждом из периодов за взрослых «звездно-полосатых», довершив разгром датчан, которых просто не узнать на нынешнем турнире.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/ClaytonKeller37">@ClaytonKeller37</a> Keller from Bjugstad to give <a href="https://twitter.com/hashtag/TeamUSA?src=hash">#TeamUSA</a> a two-goal lead! <a href="https://twitter.com/hashtag/2017MWC?src=hash">#2017MWC</a> <a href="https://t.co/RF8qzCVKnP">pic.twitter.com/RF8qzCVKnP</a></p>— USA Hockey (@usahockey) <a href="https://twitter.com/usahockey/status/861244003274162179">7 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Викинги» Янне Карлссона лишь подсластили горечь поражения. Кэхаэловские арбитры Антонин Ержабек и Эдуард Одиньш дважды зафиксировали взятия ворот Коннора Хеллибака, который при этом выглядел заметно увереннее, чем его сменщик Джимми Ховард двумя днями ранее.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">And here in Cologne, 18-year-old Clayton Keller <a href="https://twitter.com/usahockey">@usahockey</a> had himself a first ⭐️ night. Here's his ?-trick goal. <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash">#IIHFWorlds</a> <a href="https://t.co/AP2Y2gd5dL">pic.twitter.com/AP2Y2gd5dL</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/861269340724895749">7 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>