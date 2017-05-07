Финские руины. Как Франция сотворила главную сенсацию ЧМ
Французы творят историю, молодые американцы громят Данию и первые
хет-трики чемпионата мира — в обзоре матчей чемпионата мира.
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Словения — Канада — 2:7 (0:3, 1:3, 1:1)
Натан Маккинон провел не лучший сезон в НХЛ. Его «Колорадо» повторил антирекорд «Атланты» по набранным очкам в НХЛ, а один из лидеров смотрелся удручающе, как и вся команда из Денвера. «Здорово, что приехали на чемпионат мира вчетвером с Мэттом Дюшэйном, Тайсоном Бэрри и Кэлвином Пикардом, — заявил альтернативный капитан “Эвеланш” в интервью NHL.com, — Надеемся, удачно выступим и забудем о тяжелом сезоне».
Накануне первый номер драфта-2013 вместе партнерами не пощадил аутсайдера группы В и голкипера Каспара Крошеля, оформив первый
НЕГОСТЕПРИИМНЫЙ ПРИЕМ
Финляндия — Франция — 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
Хозяева парижской группы преподнесли главную сенсацию чемпионата. Парни Дэйва Хендерсона не стушевались в начале матча, отвечая на финское давление быстрыми атаками. Силовой форвард «Филадельфии»
Перед турниром наставник Суоми опасался, что подопечные не смогут раскрыть атакующий потенциал, и во вторые 40 минут это подтвердилось. После единственной шайбы Микко Лехтонена, пробившего закрытого трафиком Флориана Арди, француз не дал гостям ни шанса, а партнеры по полной оторвались на Корписало, наверняка открыв себе путь в четвертьфинал.
Четыре года назад Арди остановил команду Зинэтулы Билялетдинова в День Победы. Сегодняшняя встреча стала для 32-летнего вратаря, выступавшего в австрийском «Дорнбирне», лучшей в карьере. После сирены получивший приз лучшему игроку матча Бельмар восстановил справедливость, сразу же наградив своего вратаря, выдававшего порой фантастические сэйвы в стиле Доминика Гашека.
АМЕРИКАНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ РАЗБУШЕВАЛАСЬ
США — Дания — 7:2 (3:1, 3:1, 1:0)
В декабре Клэйтон Келлер выиграл золото МЧМ. В подписавшей его «Аризоне» уже ждут не дождутся, когда к команде на постоянной основе присоединится «маленькая машина по производству очков», как прозвали его североамериканские специалисты. В Кельне 18-летний студент Университета Бостона забросил по шайбе в каждом из периодов за взрослых «звездно-полосатых», довершив разгром датчан, которых просто не узнать на нынешнем турнире.
«Викинги» Янне Карлссона лишь подсластили горечь поражения. Кэхаэловские арбитры Антонин Ержабек и Эдуард Одиньш дважды зафиксировали взятия ворот Коннора Хеллибака, который при этом выглядел заметно увереннее, чем его сменщик Джимми Ховард двумя днями ранее.
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