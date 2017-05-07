Хоккеист Айкел связывает прогресс в своей игре с выступлениями за сборную США
КЕЛЬН /Германия/, 7 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард сборной США и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало» Джек Айкел связывает свои успехи в последние годы с выступлениями за национальную команду. Такое мнение он высказал журналистам.
В воскресенье сборная США со счетом 7:2 обыграла команду Дании во втором матче группового этапа чемпионата мира.
«У нас молодая, дисциплинированная команда. Если будем играть в умный хоккей, то добьемся успеха. Сегодня в матче против датчан мы играли хорошо, сумели использовать свои шансы», — считает Айкел.
«Национальная сборная дала мне многое, как и другим молодым хоккеистам. Свое развитие в последние годы связываю, в том числе с выступлениями за сборную США. В этом году я приехал на чемпионат мира, чтобы продлить свой игровой сезон и наслаждаться хоккеем», — добавил форвард.
Другой американский нападающий Ноа Ханифин отметил хорошую игру своей команды в большинстве. «Мы смогли забросить три шайбы при игре “5 на 4” и в целом здорово отыграли большинство. Это лучший наш матч на турнире», — заявил Ханифин.
Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже. Сборная России, выступающая в группе А, проведет матч против датчан 11 мая, против США — 16 мая.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter