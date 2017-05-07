Французы били Россию, Канаду, а теперь Финляндию. 10 сенсаций в истории ЧМ
Франция обыгрывала Россию и Канаду, Украина играла вничью с США, а теперь Франция обыграла Финляндию — сенсации в истории ЧМ.
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Чемпионаты мира по хоккею не так часто балуют зрителей неожиданными результатами. Игры XXI века, результат которых претендует на то, чтобы называться сенсацией, — в нашем обзоре.
ЧМ-2004. Австрия — Канада — 2:2
Сборная Австрии в начале 2000-х была стабильным участником чемпионатов мира в элитной группе. Удача раз и навсегда отвернулась от австрийцев в 2005 году, после этого команда 6 раз прокатилась на лифте в I дивизион. А всего за год до этого австрийцы продемонстрировали сенсационный результат в отдельно взятом матче — сыграли вничью с Канадой — 2:2.
На чемпионат мира в Чехию австрийским болельщикам было ехать недалеко, так что на стадионе в Праге собралось больше 10 000 любителей хоккея. И не прогадали! Лакос и Ванек вывели австрийцев вперёд — 2:0. Такой счёт держался вплоть до 51-й минуты матча, но затем номинальные хозяева упустили инициативу. Кук в меньшинстве, а затем Хитли в равных составах сравняли счёт. Одно очко австрийцы удержать сумели, но неудачный второй групповой этап поставил крест на и надеждах выйти в
ЧМ-2005. США — Украина — 1:1
Матч, прошедший 9 мая 2005 года в австрийском Инсбруке, не привлёк зрительского внимания: на игру пришло менее 2000 зрителей. А ведь его результат стоил болельщицкого интереса. Сборная Украины могла победить США, выйдя вперёд на экваторе матча, — гол забил Касянчук. Но команда Сеуканда преимущество не удержала, счёт сравнял Хауэр. Это очко оказалось для украинцев единственным на втором групповом этапе. А ещё через два года Украина сыграет в элите в последний раз — после Мытищ команде больше не удавалось подняться в высший дивизион мирового хоккея.
ЧМ-2006. Чехия — Латвия — 1:1
В 2006 году на чемпионатах мира ещё бывали ничьи. В первом матче группового турнира сборная Чехии нарвалась на Латвию, которая не собиралась уступать ни единого сантиметра площадки. Между прочим, на тот турнир латвийцев в качестве главного тренера привёз не кто иной, как Пётр Ильич Воробьёв. Здорово тогда проявили себя вратари Гниличка и Наумов, а обе шайбы были забиты в первом периоде: у Латвии отличился Широков, у Чехии — Выборны. Правда, пройти дальше второго группового этапа латвийцам не удалось. А вскоре сборную возглавил Олег Знарок.
ЧМ-2010. Групповой этап. США — Италия — 3:2 Б
Чемпионаты мира с 2007 по 2009 год не порадовали фанатов ни одной сенсацией. Зато нашёлся матч, претендующий на сенсацию, на ЧМ-2010. В этом матче сенсационен не его исход, а скорее результат. Италия — одна из
США активно играли в первом периоде, и гол Брэндона Дубински стал логичным завершением стартовой двадцатиминутки. Однако затем Джулио Сканделла и Стефано Маргони вывели итальянцев вперёд. После гола Потульны, который сравнял счёт, казалось, что «звёздно-полосатые» дожмут заведомо более слабого соперника. Но итальянцы довели дело до буллитов, где мастерство Ти Джея Оши сделало своё дело. Интересно, что
ЧМ-2011. Групповой этап. Германия — Россия — 2:0
На чемпионате мира в 2011 году, который проходил в Словакии, сборная России выступила неудачно, одержав лишь четыре победы при пяти поражениях. Тогда ещё проводились два групповых этапа, и на первом из них команда Вячеслава Быкова уступила немцам, не сумев забросить ни одной шайбы. Тот матч был для россиян первым на турнире.
Томас Грайлингер на 25-й минуте «прошил» Евгения Набокова, а второй результативный «выстрел» пришёлся на концовку, когда после ошибки Ильи Никулина Патрик Раймер убежал с нашим голкипером один на один. Нападение России, почти целиком состоявшее из игроков КХЛ, так и не смогло огорчить Денниса Эндраса.
ЧМ-2013. Групповой этап. Россия — Франция — 1:2
Как бы ни хотелось забыть тот матч навсегда, история неумолима. Сборная России промучилась с Францией 60 минут чистого времени, но сумела забить лишь однажды, тогда как в свои ворота пропустила две шайбы.
Неприятности начались с нереализованного Александром Радуловым буллита на 7-й минуте второго периода. И вроде бы всего через 15 секунд Александр Пережогин всё же вывел Россию вперёд, но затем Дамьен Флёри воспользовался помаркой Василия Кошечкина, а Антуан Руссель продемонстрировал отличную технику и принёс французам победу в матче, который проходил 9 мая. Это помогло нашему сопернику сохранить место в элите, а сборная России затем уступила США в ¼ финала — 3:8.
ЧМ-2013.
Что это было? Именно таким вопросом все задавались после выступления сборной Швейцарии на чемпионате мира — 2013. Сначала команда Шона Симпсона выиграла все 7 матчей на групповом турнире, а затем последовательно выбила Чехию и США из
ЧМ-2014. Групповой этап. Франция — Канада — 3:2 Б
Сборная Франции вообще очень удачно провела мировое первенство в 2014 году. Команда Дэйва Хендерсона сумела занять 4-е место в группе А, оставив позади в том числе словаков и норвежцев, и выйти в
ЧМ-2015. Групповой этап. США — Беларусь — 2:5
На чемпионате мира, проходившем в Праге и Остраве,
ЧМ-2017. Групповой этап. Финляндия — Франция -1:5
Французы обыгрывали Канаду, Россию, а теперь дошла очередь до Финляндии. Встреча завершилась со счётом 5:1. Сборная Финляндии впервые в своей истории проиграла французам.
Голами в составе французской сборной отметились
Любопытно, что накануне французы уступили сборной Норвегии, а на следующий день одержали победу над серебряным призёром прошлогоднего мирового первенства.
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