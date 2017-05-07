Хоккеист не забрал награду себе, а отдал её вратарю своей команды Флориану Арди, который отразил в матче 42 из 43 бросков по своим воротам.



Голами в составе французской сборной отметились Пьер-Эдуар Белльмар, Валентен Клеро, Дамьен Флёри и Антуан Руссель, записавший на свой счёт дубль. Единственная шайба финнов на счету Микко Лехтонена.



Сборная России сегодня сыграла со сборной Италии, одержав разгромную победу со счётом 10:1. После двух встреч команда Олега Знарка записала на свой счёт две победы, обыграв также команду Швеции — 2:1 Б.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Pierre-Édouard Bellemare rejects player of the game and makes them give it to the France goalie. Awesome. <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash">#IIHFWorlds</a> <a href="https://t.co/0PZcDXRim2">pic.twitter.com/0PZcDXRim2</a></p>— Brady Trettenero (@BradyTrett) <a href="https://twitter.com/BradyTrett/status/861261974100770816">7 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>