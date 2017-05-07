Франция — Финляндия: форвард хозяев Белльмар отдал свою награду MVP вратарю Арди
Лучшим игроком встречи Франция — Финляндия (5:1) во французской сборной был признан форвард
Пьер-Эдуар Белльмар.
Хоккеист не забрал награду себе, а отдал её вратарю своей команды Флориану Арди, который отразил в матче 42 из 43 бросков по своим воротам.
Голами в составе французской сборной отметились
Сборная России сегодня сыграла со сборной Италии, одержав разгромную победу со счётом 10:1. После двух встреч команда Олега Знарка записала на свой счёт две победы, обыграв также команду Швеции — 2:1 Б.
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