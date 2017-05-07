Лауридсен: Сборная США наказала Данию за ошибки, с Латвией мы играли лучше

«Сборная США очень сильна, у них много молодых и талантливых игроков. Соперник сегодня наказал нас за ошибки. Вот что случилось. Какие мы сделали ошибки? Мы сделали их достаточно, но я не готов разбирать, по какой причине мы пропустили семь шайб. Мы провели два матча в Кёльне, в первой игре мы хорошо смотрелись, сегодня было хуже», — передаёт слова Лауридсена корреспондет «Чемпионата» Дарья Тубольцева.