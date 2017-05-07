Открылся Дом болельщика сборной России в Москве
5 мая состоялось торжественное открытие Дома болельщика сборной России в Москве в ресторане Paulaner Moscow Olympiс по адресу: Олимпийский проспект, 18/1.
Победный матч открытия чемпионата мира—2017 против шведов Александр Гуськов и Роман Скворцов прокомментировали вживую. Болельщик Артём угадал точный счёт матча и получил в качестве приза свитер сборной с автографами и билет на полуфинал в Кёльне.
Федерация хоккея России приглашает всех болельщиков сборной России по хоккею в Доме болельщика с 5 по 21 мая. В программе
Самых активных болельщиков ждут призы — игровые свитера и бейсболки с автографами игроков сборной.
Дом болельщика сборной России располагается по адресу: Олимпийский проспект, 18/1.
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