Открылся Дом болельщика сборной России в Москве

Победный матч открытия чемпионата мира—2017 против шведов Александр Гуськов и Роман Скворцов прокомментировали вживую. Болельщик Артём угадал точный счёт матча и получил в качестве приза свитер сборной с автографами и билет на полуфинал в Кёльне.

Федерация хоккея России приглашает всех болельщиков сборной России по хоккею в Доме болельщика с 5 по 21 мая. В программе автограф-сессии с легендарными хоккеистами, конкурсы и просмотр всех матчей сборной на чемпионате мира по хоккею—2017 в настоящей хоккейной обстановке.

Самых активных болельщиков ждут призы — игровые свитера и бейсболки с автографами игроков сборной.



Дом болельщика сборной России располагается по адресу: Олимпийский проспект, 18/1.

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