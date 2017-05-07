Ларкин: У США сработало большинство, сделали выводы после Германии

«Хорошая игра для нас. Большинство работало, забросили три шайбы в неравных составах. Теперь нужно восстановиться и подготовиться к важной игре со Швецией, которая состоится через сутки. Я выполнил две голевые передачи, в принципе, доволен. Помог партнёрам отличиться в большинстве. Мы сделали выводы после поражения от Германии в первой встрече. Разобрали ошибки, отработали некоторые моменты. Нужно выполнять свою работу отлично, а первая встреча нам явно не удалась. Но у нас много молодых ребят, которые только начинают набираться опыта», — передаёт слова Ларкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.