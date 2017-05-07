Сборная Франции одержала неожиданную победу над Финляндией

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Германия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
13:15 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
13:15 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
17:15 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
17:15 завершен США 7
Дания 2
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
21:15 не начался Латвия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
тв
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
тв
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
тв
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29673126/
7 мая 2017, 19:52 | Чемпионат.com

Сборная Франции одержала неожиданную победу над Финляндией

На чемпионате мира по хоккею-2017 хозяйка турнира, сборная Франции, одержала уверенную победу над командой Финляндии, встреча завершилась со счётом 5:1.

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© Reuters

Сборная Финляндии впервые в своей истории проиграла французам.

Голами в составе французской сборной отметились Пьер-Эдуар Белльмар, Валентен Клеро, Дамьен Флёри и Антуан Руссель, записавший на свой счёт дубль. Единственная шайба финнов на счету Микко Лехтонена.

Сборная России сегодня сыграла со сборной Италии, одержав разгромную победу со счётом 10:1. После двух встреч команда Олега Знарка записала на свой счёт две победы, обыграв также команду Швеции — 2:1 Б.
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7 Мая, 17:15 Групповой этап: Группа B AccorHotels Arena
Финляндия 1:5
(0:1, 1:2, 0:2)
Франция
Главные тренеры
Лаури Марьямяки Дэйв Хендерсон
Вратари
Йоонас Корписало 54:50 (Й. Корписало 57:49) Флориан Арди
1-й период
Саша Трей 01:49
Антуан Руссель 05:03
05:42 Атте Охтамаа
Пьер-Эдуард Белльмар (А. Реш, Л. Менье) 14:17
11312 17:06
Антонин Манавиан 17:12
2-й период
21:33 Микко II Лехтонен (А. Пильстрем, М. Рантанен)
27:27 Валттери Филппула
Антуан Руссель (П-Э. Белльмар) 33:58
35:09 Мика Пюеряля
Антуан Руссель 35:09
36:51 Валттери Филппула
Валентин Клеро (Ж. Жаниль, А. Реш) 38:49
3-й период
Антуан Руссель (А. Реш) 48:27
Антуан Руссель 52:59
Дамьен Флери (Т. Да Коста) п.в. 57:49
Статистика
8 Штрафное время 20
5 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Маркус Линде (Швеция)
Главный судья Бретт Айверсон (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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