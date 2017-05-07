Сборная Франции одержала неожиданную победу над Финляндией
На чемпионате мира по хоккею-2017 хозяйка турнира, сборная Франции, одержала уверенную победу над командой Финляндии, встреча завершилась со счётом 5:1.
Сборная Финляндии впервые в своей истории проиграла французам.
Голами в составе французской сборной отметились
Сборная России сегодня сыграла со сборной Италии, одержав разгромную победу со счётом 10:1. После двух встреч команда Олега Знарка записала на свой счёт две победы, обыграв также команду Швеции — 2:1 Б.
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Главные тренеры
|Лаури Марьямяки
|Дэйв Хендерсон
Вратари
|Йоонас Корписало 54:50 (Й. Корписало 57:49)
|Флориан Арди
|1-й период
|Саша Трей
|01:49
|Антуан Руссель
|05:03
|05:42
|Атте Охтамаа
|Пьер-Эдуард Белльмар (А. Реш, Л. Менье)
|14:17
|11312
|17:06
|Антонин Манавиан
|17:12
|2-й период
|21:33
|Микко II Лехтонен (А. Пильстрем, М. Рантанен)
|27:27
|Валттери Филппула
|Антуан Руссель (П-Э. Белльмар)
|33:58
|35:09
|Мика Пюеряля
|Антуан Руссель
|35:09
|36:51
|Валттери Филппула
|Валентин Клеро (Ж. Жаниль, А. Реш)
|38:49
|3-й период
|Антуан Руссель (А. Реш)
|48:27
|Антуан Руссель
|52:59
|Дамьен Флери (Т. Да Коста)
|п.в.
|57:49
Статистика
|8
|Штрафное время
|20
|5
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Маркус Линде (Швеция)
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол