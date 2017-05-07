Владислав Наместников: Кататься на коньках все научились. Но этого мало
Форвард сборной России Владислав Наместников прокомментировал крупную победу нашей команды над итальянцами — 10:1.
Нападающий Владислав Наместников стал одним из самых результативных игроков нашей команды в матчем с итальянцами — 4 (2+2) очка. Также по четыре турнирных балла записали в свою личную статистику Вадим Шипачев, Никита Кучеров и Артемий Панарин. Однако понятно, что этот успех связан напрямую с уровнем мастерства наших соперников.
— Почему на чемпионате мира оказалась столь огромная разница в классе двух сборных? — спросили Наместникова после окончания матча.
— Кататься на коньках все научились, — улыбнулся в ответ Влад.— Но, чтобы побеждать в элитном дивизионе чемпионатов мира нужен более высокий уровень мастерства. Хотя в первом периоде счет был всего 2:0. Очевидно, что нам надо было прибавлять.
— Но во втором периоде активизировались наоборот итальянцы. В первом периоде они нанесли всего два броска по нашим воротам. Во втором уже восемь…
— Это поначалу мы слегка расслабленными после перерыва вышли. Но
— Как оцените игру своего звена? На Евротуре и в поединке против шведов на ЧМ у вас шайба в ворота не шла. Что скажете сегодня?
— Сейчас получше, конечно. Но ведь самое главное, что мы выиграли оба матча. А прибавлять и дальше надо.
— Чего ждете от поединка с немцами?
— Знаю, что сборная Германии — хорошая команда. Немцы уже обыграли здесь США и уже один этот факт говорит о том, что нам надо готовится к поединку с ними по полной программе. Это будет очень интересный матч.
— Крупная победа вас не расслабит?
— Не думаю.
— Значит, наоборот, добавит уверенности в себе?
— Конечно. Только нам этот матч надо поскорее забыть и полностью переключиться на Германию.
— Сейчас ИИХФ обсуждает возможность сократить элитный дивизион чемпионата мира на две команды. Как вам кажется после победы над Италией — имеет это смысл?
— Мне лично интересно играть против разных стран. Вот и с итальянцами вообще первый раз сегодня сыграл. Любопытный опыт.
— В НХЛ соперники у вас все же серьезнее. А тут на лицо разница в классе.
— Это не мне решать. Если ИИХФ так считает — пусть сокращает.
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