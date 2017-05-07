Владислав Наместников: Кататься на коньках все научились. Но этого мало

Нападающий Владислав Наместников стал одним из самых результативных игроков нашей команды в матчем с итальянцами — 4 (2+2) очка. Также по четыре турнирных балла записали в свою личную статистику Вадим Шипачев, Никита Кучеров и Артемий Панарин. Однако понятно, что этот успех связан напрямую с уровнем мастерства наших соперников.

— Почему на чемпионате мира оказалась столь огромная разница в классе двух сборных? — спросили Наместникова после окончания матча.

— Кататься на коньках все научились, — улыбнулся в ответ Влад.— Но, чтобы побеждать в элитном дивизионе чемпионатов мира нужен более высокий уровень мастерства. Хотя в первом периоде счет был всего 2:0. Очевидно, что нам надо было прибавлять.

— Но во втором периоде активизировались наоборот итальянцы. В первом периоде они нанесли всего два броска по нашим воротам. Во втором уже восемь…

— Это поначалу мы слегка расслабленными после перерыва вышли. Но потом-то собрались!

— Как оцените игру своего звена? На Евротуре и в поединке против шведов на ЧМ у вас шайба в ворота не шла. Что скажете сегодня?

— Сейчас получше, конечно. Но ведь самое главное, что мы выиграли оба матча. А прибавлять и дальше надо.

— Чего ждете от поединка с немцами?

— Знаю, что сборная Германии — хорошая команда. Немцы уже обыграли здесь США и уже один этот факт говорит о том, что нам надо готовится к поединку с ними по полной программе. Это будет очень интересный матч.

— Крупная победа вас не расслабит?

— Не думаю.

— Значит, наоборот, добавит уверенности в себе?

— Конечно. Только нам этот матч надо поскорее забыть и полностью переключиться на Германию.

— Сейчас ИИХФ обсуждает возможность сократить элитный дивизион чемпионата мира на две команды. Как вам кажется после победы над Италией — имеет это смысл?

— Мне лично интересно играть против разных стран. Вот и с итальянцами вообще первый раз сегодня сыграл. Любопытный опыт.

— В НХЛ соперники у вас все же серьезнее. А тут на лицо разница в классе.

— Это не мне решать. Если ИИХФ так считает — пусть сокращает.