Владислав Наместников: Кататься на коньках все научились. Но этого мало

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Германия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
13:15 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
13:15 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
17:15 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
17:15 завершен США 7
Дания 2
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
21:15 не начался Латвия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
тв
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
тв
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
тв
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29673065/
7 мая 2017, 19:42 | Советский спорт

Владислав Наместников: Кататься на коньках все научились. Но этого мало

Форвард сборной России Владислав Наместников прокомментировал крупную победу нашей команды над итальянцами — 10:1.

Нападающий Владислав Наместников стал одним из самых результативных игроков нашей команды в матчем с итальянцами — 4 (2+2) очка. Также по четыре турнирных балла записали в свою личную статистику Вадим Шипачев, Никита Кучеров и Артемий Панарин. Однако понятно, что этот успех связан напрямую с уровнем мастерства наших соперников.

— Почему на чемпионате мира оказалась столь огромная разница в классе двух сборных? — спросили Наместникова после окончания матча.
— Кататься на коньках все научились, — улыбнулся в ответ Влад.— Но, чтобы побеждать в элитном дивизионе чемпионатов мира нужен более высокий уровень мастерства. Хотя в первом периоде счет был всего 2:0. Очевидно, что нам надо было прибавлять.

— Но во втором периоде активизировались наоборот итальянцы. В первом периоде они нанесли всего два броска по нашим воротам. Во втором уже восемь…
— Это поначалу мы слегка расслабленными после перерыва вышли. Но потом-то собрались!

— Как оцените игру своего звена? На Евротуре и в поединке против шведов на ЧМ у вас шайба в ворота не шла. Что скажете сегодня?
— Сейчас получше, конечно. Но ведь самое главное, что мы выиграли оба матча. А прибавлять и дальше надо.

— Чего ждете от поединка с немцами?
— Знаю, что сборная Германии — хорошая команда. Немцы уже обыграли здесь США и уже один этот факт говорит о том, что нам надо готовится к поединку с ними по полной программе. Это будет очень интересный матч.

— Крупная победа вас не расслабит?
— Не думаю.

— Значит, наоборот, добавит уверенности в себе?
— Конечно. Только нам этот матч надо поскорее забыть и полностью переключиться на Германию.

— Сейчас ИИХФ обсуждает возможность сократить элитный дивизион чемпионата мира на две команды. Как вам кажется после победы над Италией — имеет это смысл?
— Мне лично интересно играть против разных стран. Вот и с итальянцами вообще первый раз сегодня сыграл. Любопытный опыт.

— В НХЛ соперники у вас все же серьезнее. А тут на лицо разница в классе.
— Это не мне решать. Если ИИХФ так считает — пусть сокращает.
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