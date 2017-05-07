Сборная США разгромила команду Дании на чемпионате мира по хоккею

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андерс Ли (6-я, 38-я минуты), Клейтон Келлер (14, 35, 53), Джонни Годро (19) и Брок Нельсон (38).

У проигравших отличились Мортен Мадсен (17) и Никлас Хардт (22).

В группе A, матчи которой проходят в Кельне, также выступают сборные России, Швеции, Германии, Словакии, Италии и Латвии.

Следующий матч сборная США проведет 8 мая против команды Швеции, датчане 9 мая встретятся со словаками.