Сборная США разгромила команду Дании на чемпионате мира по хоккею

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Германия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
13:15 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
13:15 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
17:15 завершен Финляндия 1
Франция 5
тв
Группа A
17:15 завершен США 7
Дания 2
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
21:15 не начался Латвия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
тв
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
тв
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
тв
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29673059/
7 мая 2017, 19:39 | ТАСС

Сборная США разгромила команду Дании на чемпионате мира по хоккею

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Сборная США одержала крупную победу над командой Дании со счетом 7:2 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андерс Ли (6-я, 38-я минуты), Клейтон Келлер (14, 35, 53), Джонни Годро (19) и Брок Нельсон (38).

У проигравших отличились Мортен Мадсен (17) и Никлас Хардт (22).

В группе A, матчи которой проходят в Кельне, также выступают сборные России, Швеции, Германии, Словакии, Италии и Латвии.

Следующий матч сборная США проведет 8 мая против команды Швеции, датчане 9 мая встретятся со словаками.
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7 Мая, 17:15 Групповой этап: Группа A LANXESS arena
США 7:2
(3:1, 3:1, 1:0)
Дания
Главные тренеры
Джефф Блэшилл Янне Карлссон
Вратари
Коннор Хеллебайк Себастьян Дам
1-й период
Мадс II Кристенсен 04:37
05:37 Андерс Ли (Дж. Годро, Д. Ларкин)
11:14 Дилан Ларкин
11:14 Ноа Хэнифин
Николай Элерс 11:14
Мадс II Кристенсен 12:12
13:06 Клейтон Келлер (Ч. Макэвой, Н. Шмолц)
15:38 Ник Бьюгстад
Мортен Мадсен (Н. Элерс, Й.Б. Йенсен) 16:10
Николай Элерс 18:04
Николай Элерс 18:04
18:59 Джонни Годро (Д. Ларкин)
2-й период
Никлас Хардт (Ю. Якобсен) 21:08
24:12 Кристиан Дворак
34:33 Клейтон Келлер (Н. Бьюгстад)
Эмиль Кристенсен 36:04
37:09 Андерс Ли (Н. Хэнифин, Дж. Айкел)
37:37 Брок Нельсон (Н. Шмолц)
37:48 Эндрю Копп
3-й период
Эмиль Кристенсен 41:14
Фредерик Сторм 45:03
53:00 Клейтон Келлер
54:18 Дилан Ларкин
Статистика
12 Штрафное время 24
6 Игра в большинстве 5
3 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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