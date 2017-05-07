Сборная США разгромила команду Дании на чемпионате мира по хоккею
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Сборная США одержала крупную победу над командой Дании со счетом 7:2 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андерс Ли (6-я, 38-я минуты), Клейтон Келлер (14, 35, 53), Джонни Годро (19) и Брок Нельсон (38).
У проигравших отличились Мортен Мадсен (17) и Никлас Хардт (22).
В группе A, матчи которой проходят в Кельне, также выступают сборные России, Швеции, Германии, Словакии, Италии и Латвии.
Следующий матч сборная США проведет 8 мая против команды Швеции, датчане 9 мая встретятся со словаками.
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Главные тренеры
|Джефф Блэшилл
|Янне Карлссон
Вратари
|Коннор Хеллебайк
|Себастьян Дам
|1-й период
|Мадс II Кристенсен
|04:37
|05:37
|Андерс Ли (Дж. Годро, Д. Ларкин)
|11:14
|Дилан Ларкин
|11:14
|Ноа Хэнифин
|Николай Элерс
|11:14
|Мадс II Кристенсен
|12:12
|13:06
|Клейтон Келлер (Ч. Макэвой, Н. Шмолц)
|15:38
|Ник Бьюгстад
|Мортен Мадсен (Н. Элерс, Й.Б. Йенсен)
|16:10
|Николай Элерс
|18:04
|Николай Элерс
|18:04
|18:59
|Джонни Годро (Д. Ларкин)
|2-й период
|Никлас Хардт (Ю. Якобсен)
|21:08
|24:12
|Кристиан Дворак
|34:33
|Клейтон Келлер (Н. Бьюгстад)
|Эмиль Кристенсен
|36:04
|37:09
|Андерс Ли (Н. Хэнифин, Дж. Айкел)
|37:37
|Брок Нельсон (Н. Шмолц)
|37:48
|Эндрю Копп
|3-й период
|Эмиль Кристенсен
|41:14
|Фредерик Сторм
|45:03
|53:00
|Клейтон Келлер
|54:18
|Дилан Ларкин
Статистика
|12
|Штрафное время
|24
|6
|Игра в большинстве
|5
|3
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол