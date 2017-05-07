Менеджер сборной Италии: Поражение от сборной России на ЧМ по хоккею связано с усталостью

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В воскресенье сборная Италии уступила команде России в Кельне со счетом 1:10. Матч начался в 13:15 мск. Днем ранее итальянцы проиграли словакам в овертайме со счетом 2:3.

«Вчера мы потратили немало сил, пытаясь остаться в игре и выиграть, а менее чем через сутки вышли против возможного победителя турнира. Это огромный фактор, учитывая что соперник имел выходной, — сказал Дзанатта. — С таким соперником нужно допускать минимум ошибок, что тяжело сделать на фоне усталости».

«После трех периодов и овертайма первый период матча с Россией стал для нас пятым. Россияне выглядели острее, хорошо контролировали шайбу, забивали отличные голы. Но у меня нет поводов критиковать наших ребят — результатом я не разочарован. Вчера у нас были возможности взять больше, чем одно очко, поскольку мы вели в счете», — добавил он.

Сборная Италии в группе А занимает последнее, шестое, место, команда, занявшая на предварительном этапе последнее место в группе, покинет элитный дивизион. «Мы будем бороться, не собираемся так просто сдаваться. Нашими соперниками являются Дания, Латвия, будем готовиться к играм. В целом, считаю, мы на правильном пути, так как у нас три года назад появилась программа развития, которой мы следуем», — подчеркнул менеджер.

Следующий матч итальянцы проведут 9 мая против сборной Латвии.