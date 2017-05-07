Менеджер сборной Италии: Поражение от сборной России на ЧМ по хоккею связано с усталостью

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Германия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
13:15 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
13:15 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
17:15 3-й период Финляндия 1
Франция 4
тв
Группа A
17:15 завершен США 7
Дания 2
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
21:15 не начался Латвия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
тв
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
тв
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
тв
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29672978/
7 мая 2017, 19:27 | ТАСС

Менеджер сборной Италии: Поражение от сборной России на ЧМ по хоккею связано с усталостью

КЕЛЬН /Германия/, 7 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной Италии выглядели уставшими в матче чемпионата мира с командой России, поскольку менее суток назад провели матч со словаками, это стало одной из причин крупного поражения. Такое мнение ТАСС высказал менеджер сборной Италии Айван Дзанатта.

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В воскресенье сборная Италии уступила команде России в Кельне со счетом 1:10. Матч начался в 13:15 мск. Днем ранее итальянцы проиграли словакам в овертайме со счетом 2:3.

«Вчера мы потратили немало сил, пытаясь остаться в игре и выиграть, а менее чем через сутки вышли против возможного победителя турнира. Это огромный фактор, учитывая что соперник имел выходной, — сказал Дзанатта. — С таким соперником нужно допускать минимум ошибок, что тяжело сделать на фоне усталости».

«После трех периодов и овертайма первый период матча с Россией стал для нас пятым. Россияне выглядели острее, хорошо контролировали шайбу, забивали отличные голы. Но у меня нет поводов критиковать наших ребят — результатом я не разочарован. Вчера у нас были возможности взять больше, чем одно очко, поскольку мы вели в счете», — добавил он.

Сборная Италии в группе А занимает последнее, шестое, место, команда, занявшая на предварительном этапе последнее место в группе, покинет элитный дивизион. «Мы будем бороться, не собираемся так просто сдаваться. Нашими соперниками являются Дания, Латвия, будем готовиться к играм. В целом, считаю, мы на правильном пути, так как у нас три года назад появилась программа развития, которой мы следуем», — подчеркнул менеджер.

Следующий матч итальянцы проведут 9 мая против сборной Латвии.
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