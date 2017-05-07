Сергей Андронов: Итальянцы быстро уставали, делали ошибки, хватали удаления

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Германия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
13:15 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
13:15 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
17:15 3-й период Финляндия 1
Франция 4
тв
Группа A
17:15 завершен США 7
Дания 2
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
21:15 не начался Латвия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
тв
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
тв
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
тв
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29672892/
7 мая 2017, 19:15 | Советский спорт

Сергей Андронов: Итальянцы быстро уставали, делали ошибки, хватали удаления

Обозреватель «Советского спорта» после победы России над Италией (10:1) беседует с Сергеем Андроновым, сделавшим дубль.

— Что было самое сложное в этом матче?
— Забить первый гол, чтобы команда завелась и начала играть в свой хоккей.

— Почему со стороны итальянцев было так много грязи?
— Может, они где-то не успевали, наверное? Из-за этого быстро уставали, делали ошибки, хватали удаления.

— Разве интересно играть с такими сборными как Италия?
— Да здесь со всеми интересно. Прекрасное время, от которого надо получать удовольствие.

— Видно, что у вашего звена идет игра.
— Мы стараемся делать то, что нам доверяют. И неплохо это делаем. Удача на нашей стороне. Дай бог, что так будет и дальше.

— Все смотрят на звенья Шипачева, Наместникова, а вы — в тени.
— Может быть и так, не знаю. Но мы стараемся делать свою работу. То, что нам доверяют. Делаем то, что нас просят. И слава богу, пока все получается.

— У нас забили все звенья.
— И это здорово. Ребята получили уверенность, почувствовали шайбу. Это отлично.

— Удалось посмотреть матчи сборной Германии?
— Да, я смотрел все игры. Сильная плотная команда. Нас ждет хороший матч.

— Каково чувствовать себя лучшим снайпером сборной?
— Для меня главное — ощущать себя внутри команды, быть в сборной. Очень важно работать в хорошем коллективе.

Приятно лидировать по голам. Но сейчас неважно, кто будет забивать. У нас одна цель, и мы к ней идем.
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