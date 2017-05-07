Сергей Андронов: Итальянцы быстро уставали, делали ошибки, хватали удаления

— Что было самое сложное в этом матче?

— Забить первый гол, чтобы команда завелась и начала играть в свой хоккей.

— Почему со стороны итальянцев было так много грязи?

— Может, они где-то не успевали, наверное? Из-за этого быстро уставали, делали ошибки, хватали удаления.

— Разве интересно играть с такими сборными как Италия?

— Да здесь со всеми интересно. Прекрасное время, от которого надо получать удовольствие.

— Видно, что у вашего звена идет игра.

— Мы стараемся делать то, что нам доверяют. И неплохо это делаем. Удача на нашей стороне. Дай бог, что так будет и дальше.

— Все смотрят на звенья Шипачева, Наместникова, а вы — в тени.

— Может быть и так, не знаю. Но мы стараемся делать свою работу. То, что нам доверяют. Делаем то, что нас просят. И слава богу, пока все получается.

— У нас забили все звенья.

— И это здорово. Ребята получили уверенность, почувствовали шайбу. Это отлично.

— Удалось посмотреть матчи сборной Германии?

— Да, я смотрел все игры. Сильная плотная команда. Нас ждет хороший матч.

— Каково чувствовать себя лучшим снайпером сборной?

— Для меня главное — ощущать себя внутри команды, быть в сборной. Очень важно работать в хорошем коллективе.

Приятно лидировать по голам. Но сейчас неважно, кто будет забивать. У нас одна цель, и мы к ней идем.