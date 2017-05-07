Сергей Андронов: Итальянцы быстро уставали, делали ошибки, хватали удаления
Обозреватель «Советского спорта» после победы России над Италией (10:1) беседует с Сергеем Андроновым, сделавшим дубль.
— Что было самое сложное в этом матче?
— Забить первый гол, чтобы команда завелась и начала играть в свой хоккей.
— Почему со стороны итальянцев было так много грязи?
— Может, они
— Разве интересно играть с такими сборными как Италия?
— Да здесь со всеми интересно. Прекрасное время, от которого надо получать удовольствие.
— Видно, что у вашего звена идет игра.
— Мы стараемся делать то, что нам доверяют. И неплохо это делаем. Удача на нашей стороне. Дай бог, что так будет и дальше.
— Все смотрят на звенья Шипачева, Наместникова, а вы — в тени.
— Может быть и так, не знаю. Но мы стараемся делать свою работу. То, что нам доверяют. Делаем то, что нас просят. И слава богу, пока все получается.
— У нас забили все звенья.
— И это здорово. Ребята получили уверенность, почувствовали шайбу. Это отлично.
— Удалось посмотреть матчи сборной Германии?
— Да, я смотрел все игры. Сильная плотная команда. Нас ждет хороший матч.
— Каково чувствовать себя лучшим снайпером сборной?
— Для меня главное — ощущать себя внутри команды, быть в сборной. Очень важно работать в хорошем коллективе.
Приятно лидировать по голам. Но сейчас неважно, кто будет забивать. У нас одна цель, и мы к ней идем.
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