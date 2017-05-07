Cборная Словакии дозаявила форвардов Матоушека и Жиго

24-летний Матоушек в прошедшем сезоне выступал за словацкую «Банску Быстрицу», за которую сыграл 52 матча, в которых набрал 18 (8+10) очков при показателе полезности «+6» и 52 минутах штрафа.



25-летний Жиго сезон-2016/17 начинал в братиславском «Словане», где в 29 встречах набрал 8 (4+4) результативных баллов. Позже выступал за «Банску Быстрицу».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash">#IIHFWorlds</a> player registration: Slovakia adds forwards Tomas Matousek and Tomas Zigo . <a href="https://t.co/UrGhUQhchs">https://t.co/UrGhUQhchs</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/861247533233745921">7 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>