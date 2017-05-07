Решение о дальнейшем участии хоккеиста сборной Швеции Линдхольма в ЧМ будет принято 8 мая

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Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина» в субботу во втором периоде матча с командой Германии (7:2) получил травму колена. Форвард смог покинуть лед только с посторонней помощью. Больше на площадку он не вышел.

«Он чувствует себя хорошо, но пока невозможно сказать, сыграет ли он завтра, поскольку он должен пройти медобследование, — сказали в пресс-службе. — Его замена возможна: у нас есть пять вакантных мест в заявке на турнир, так как мы назвали только 20 игроков. Решение по этому поводу будет принято завтра».

Следующий матч сборная Швеции проведет в понедельник против команды США.