Решение о дальнейшем участии хоккеиста сборной Швеции Линдхольма в ЧМ будет принято 8 мая
МОСКВА, 7 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение относительно продолжения участия в чемпионате мира по хоккею нападающего сборной Швеции Элиаса Линдхольма будет принято в понедельник. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе Шведского хоккейного союза.
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина» в субботу во втором периоде матча с командой Германии (7:2) получил травму колена. Форвард смог покинуть лед только с посторонней помощью. Больше на площадку он не вышел.
«Он чувствует себя хорошо, но пока невозможно сказать, сыграет ли он завтра, поскольку он должен пройти медобследование, — сказали в
Следующий матч сборная Швеции проведет в понедельник против команды США.
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