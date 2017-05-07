Тренер сборной Италии по хоккею обвинил россиян в неуважении к сопернику

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«Мы знали, что нас ожидала сложная игра, тем более, что у нас было немного времени для восстановления после игры со словаками. У меня сложилось ощущение, что игроки соперника чрезмерно праздновали свои голы — вы должны ведь уважать соперника, тем более что мои ребята старались», — заявил Майр.

Ранее 7 мая в матче группового этапа ЧМ россияне обыграли итальянцев со счетом 10:1. Это самая крупная победа отечественной сборной в истории противостояния с итальянской командой.

Следующий матч в турнире российская команда проведет 8 мая. Ее соперником станет сборная Германии.

Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.