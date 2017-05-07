Три вещи, которые напрягают в игре сборной России

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Команда Олега Знарка в зрелищном поединке разгромила сборную Италии (10:1), однако по мнению обозревателя «Советского спорта» в игре национальной команды не все так здорово.

Нет предела совершенству

Да, формально предъявить претензии команде Олега Знарка трудно. Сборная проявила характер и в упорной борьбе сломила шведов, а сегодня вдоволь покуражилась в матче с Италией. Но при этом, в игре нашей команды все равно остаются моменты, которые если не бесят, то уж напрягают, как минимум.

Бездарное использование Мозякина

Казалось бы, 3 (1+2) очка против итальянцев, что не так-то? Все дело в том, что такие игроки, как Мозякин, должны определять игру команды, а не превращаться в ролевиков. Да, пусть его звено с Ткачевым и Плотниковым четвертое лишь номинально. Но по вкладу в общекомандные достижения оно самое, что ни на есть bottom-line.

И проблема тут не в Ткачеве, который отбегал по нулям оба матча. Мозякин сильно зависим от слаженности действий всей тройки. Его стихия — это пасовая игра и завершение, а не просто ожидание шайбы. Даже выпуская Сергея на розыгрыш большинства Знарок все равно не использует его лучшие качества.

«Магнитка» тоже часто использует четырех форвардов на реализации, но Мозякин там ключевая фигура. А что происходит в сборной, когда он выходит на большинство со звеном Шипачева? Просто ждет, когда его выведут на бросок. Проблема в том, что эта комбинация у питерской компании идет третьей, а то и четвертой по счету. Чаще всего данный вариант активируется, когда не получается найти передачей из-за ворот Дадонова или не проходит поперечный пас на Шипачева и Панарина.

Но это меньшая из проблем. Мозякин не раз доказывал, что свой момент в большинстве он найдет и реализует. Куда больше напрягает маниакальное стремление Знарка поставить в звено к Сергею игрока, действующего в принципиально иной манере. Год назад в Москве связку Дацюка и Мозякина тренерский штаб дополнял сначала Телегиным, а потом Санниковым. В этом все началось с Барабанова, но уже по ходу матча со шведами туда встроили Плотникова.

И оба варианта не сработали. Уже многие обратили внимание, что зачастую комбинации звена Ткачева заканчиваются поперечной передачей без адреса. Один игрок постоянно вываливается из схемы взаимодействий. Это не просто так. Что Барабанов, что Плотников — хоккеисты совершенно иной сути. Один — скоростной, дерзкий, настырный, стремящийся доставить шайбу ближе к воротам, другой — мощный, способный выиграть борьбу, сохранить контроль, организовать вторую волну атаки. Но в этом звене нужен совсем другой игрок. И отсюда идет следующий пункт.

Отсутствие в составе Кирилла Капризова

Да, вероятно, в нашем хоккейном сообществе не осталось человека, который еще не возмутился бы этим фактом. Нет, ну серьезно, что нужно еще сделать, чтобы попасть в сборную? Капризов на протяжении большей части сезона не просто пачками набирал очки, но и показывал свои лидерские качества. В 20 лет он тащил на себе молодежную сборную и «Салават Юлаев», состав которого был забит куда более заслуженными и опытными игроками.

Да, ему потребовалось время, чтобы восстановиться после травмы, поэтому сбор с олимпийской командой в преддверии ЧМ он прошел не полностью. Но оправдывать этим его отсутствие в заявке главной команды страны глупо. Мало того, стартовые матчи сборной лишь подтвердили его необходимость. В первую очередь, для звена Ткачева.

Нет сомнений, что именно Капризов, проведший большую часть сезона в тройке с Линусом Умарком, отлично дополнил бы связку казанского центрфорварда и Сергея Мозякина. Во-первых, он здорово читает игру и, как правило, всегда находится в нужном месте с клюшкой наготове. Кроме того, Кирилл отлично контролирует шайбу и всегда может удержать ее в зоне, дожидаясь партнеров. Он умеет играть в большинстве и с ним сборная могла бы получить еще одну спецбригаду.

Канадцы, финны, шведы, американцы все равно разберут розыгрыши звеньев Шипачева и Наместникова и не дадут им так легко пользоваться шансами, как сегодня это сделали итальянцы. В таких случаях на помощь может прийти неожиданное решение. Но сейчас об этом рассуждать бесполезно, Капризова на этом ЧМ мы не увидим.

Сергей Плотников в большинстве

Поймите меня правильно, я крайне положительно отношусь к Сергею Плотникову и понимаю за что его ценит Олег Знарок. Но это не должно затмевать разум и идти в ущерб командным взаимодействиям. Очевидно, что Сергей в большинстве не только закрывает обзор вратарю и нагнетает ситуацию на чужом пятачке, но и занимает место игрока с броском.

Начнем с того, что центральный в этой спецбригаде — Наместников. Он не так силен в пасовой игре, как Кучеров с Гусевым, и в «Тампе» его используют, по большей части, как двустороннего форварда. Поэтому игра на пятачке входит в список его стандартных обязанностей. Не вижу смысла в том, что его функции в большинстве дублирует Плотников. Да, вероятно, он лучше Владислава с точки зрения борьбы, вот только голов с подставлений за авторством Сергея мы видим не так много.

Кого пробовать вместо него? Можно обкатать вариант с двумя защитниками, благо хорошо приложиться от синей в этой сборной может практически любой игрок обороны. Нашим тренерским штабом очень слабо задействуются сильные качества Виктора Антипина, что очень странно, учитывая наличие в нем Ильи Воробьева.