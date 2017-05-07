Три вещи, которые напрягают в игре сборной России

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Германия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
13:15 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
13:15 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
17:15 перерыв Финляндия 1
Франция 3
тв
Группа A
17:15 3-й период США 6
Дания 2
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
21:15 не начался Латвия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
тв
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
тв
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
тв
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29672634/
7 мая 2017, 18:29 | Советский спорт

Три вещи, которые напрягают в игре сборной России

Да, формально предъявить претензии команде Олега Знарка трудно.

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© РИА "Новости"
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Команда Олега Знарка в зрелищном поединке разгромила сборную Италии (10:1), однако по мнению обозревателя «Советского спорта» в игре национальной команды не все так здорово.

Нет предела совершенству

Да, формально предъявить претензии команде Олега Знарка трудно. Сборная проявила характер и в упорной борьбе сломила шведов, а сегодня вдоволь покуражилась в матче с Италией. Но при этом, в игре нашей команды все равно остаются моменты, которые если не бесят, то уж напрягают, как минимум.

Бездарное использование Мозякина

Казалось бы, 3 (1+2) очка против итальянцев, что не так-то? Все дело в том, что такие игроки, как Мозякин, должны определять игру команды, а не превращаться в ролевиков. Да, пусть его звено с Ткачевым и Плотниковым четвертое лишь номинально. Но по вкладу в общекомандные достижения оно самое, что ни на есть bottom-line.

И проблема тут не в Ткачеве, который отбегал по нулям оба матча. Мозякин сильно зависим от слаженности действий всей тройки. Его стихия — это пасовая игра и завершение, а не просто ожидание шайбы. Даже выпуская Сергея на розыгрыш большинства Знарок все равно не использует его лучшие качества.

«Магнитка» тоже часто использует четырех форвардов на реализации, но Мозякин там ключевая фигура. А что происходит в сборной, когда он выходит на большинство со звеном Шипачева? Просто ждет, когда его выведут на бросок. Проблема в том, что эта комбинация у питерской компании идет третьей, а то и четвертой по счету. Чаще всего данный вариант активируется, когда не получается найти передачей из-за ворот Дадонова или не проходит поперечный пас на Шипачева и Панарина.

Но это меньшая из проблем. Мозякин не раз доказывал, что свой момент в большинстве он найдет и реализует. Куда больше напрягает маниакальное стремление Знарка поставить в звено к Сергею игрока, действующего в принципиально иной манере. Год назад в Москве связку Дацюка и Мозякина тренерский штаб дополнял сначала Телегиным, а потом Санниковым. В этом все началось с Барабанова, но уже по ходу матча со шведами туда встроили Плотникова.

И оба варианта не сработали. Уже многие обратили внимание, что зачастую комбинации звена Ткачева заканчиваются поперечной передачей без адреса. Один игрок постоянно вываливается из схемы взаимодействий. Это не просто так. Что Барабанов, что Плотников — хоккеисты совершенно иной сути. Один — скоростной, дерзкий, настырный, стремящийся доставить шайбу ближе к воротам, другой — мощный, способный выиграть борьбу, сохранить контроль, организовать вторую волну атаки. Но в этом звене нужен совсем другой игрок. И отсюда идет следующий пункт.

Отсутствие в составе Кирилла Капризова

Да, вероятно, в нашем хоккейном сообществе не осталось человека, который еще не возмутился бы этим фактом. Нет, ну серьезно, что нужно еще сделать, чтобы попасть в сборную? Капризов на протяжении большей части сезона не просто пачками набирал очки, но и показывал свои лидерские качества. В 20 лет он тащил на себе молодежную сборную и «Салават Юлаев», состав которого был забит куда более заслуженными и опытными игроками.

Да, ему потребовалось время, чтобы восстановиться после травмы, поэтому сбор с олимпийской командой в преддверии ЧМ он прошел не полностью. Но оправдывать этим его отсутствие в заявке главной команды страны глупо. Мало того, стартовые матчи сборной лишь подтвердили его необходимость. В первую очередь, для звена Ткачева.

Нет сомнений, что именно Капризов, проведший большую часть сезона в тройке с Линусом Умарком, отлично дополнил бы связку казанского центрфорварда и Сергея Мозякина. Во-первых, он здорово читает игру и, как правило, всегда находится в нужном месте с клюшкой наготове. Кроме того, Кирилл отлично контролирует шайбу и всегда может удержать ее в зоне, дожидаясь партнеров. Он умеет играть в большинстве и с ним сборная могла бы получить еще одну спецбригаду.

Канадцы, финны, шведы, американцы все равно разберут розыгрыши звеньев Шипачева и Наместникова и не дадут им так легко пользоваться шансами, как сегодня это сделали итальянцы. В таких случаях на помощь может прийти неожиданное решение. Но сейчас об этом рассуждать бесполезно, Капризова на этом ЧМ мы не увидим.

Сергей Плотников в большинстве

Поймите меня правильно, я крайне положительно отношусь к Сергею Плотникову и понимаю за что его ценит Олег Знарок. Но это не должно затмевать разум и идти в ущерб командным взаимодействиям. Очевидно, что Сергей в большинстве не только закрывает обзор вратарю и нагнетает ситуацию на чужом пятачке, но и занимает место игрока с броском.

Начнем с того, что центральный в этой спецбригаде — Наместников. Он не так силен в пасовой игре, как Кучеров с Гусевым, и в «Тампе» его используют, по большей части, как двустороннего форварда. Поэтому игра на пятачке входит в список его стандартных обязанностей. Не вижу смысла в том, что его функции в большинстве дублирует Плотников. Да, вероятно, он лучше Владислава с точки зрения борьбы, вот только голов с подставлений за авторством Сергея мы видим не так много.

Кого пробовать вместо него? Можно обкатать вариант с двумя защитниками, благо хорошо приложиться от синей в этой сборной может практически любой игрок обороны. Нашим тренерским штабом очень слабо задействуются сильные качества Виктора Антипина, что очень странно, учитывая наличие в нем Ильи Воробьева.

При этом я вполне допускаю, что сейчас Знарок просто отрабатывает разные варианты, а сам ждет подкрепления из-за океана. Несмотря на то, что речь о возможном приглашении Орлова, Овечкина и Кузнецова пока не идет, не думаю, что от них откажутся. И в таком случае, все перечисленные проблемы будут решены.
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