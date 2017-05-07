«Игра была похожа на тренировку? Нет, мы отнеслись к ней со всей серьезностью. Наплевательского настроя не было — все бились. Во втором периоде итальянцы забили, можно сказать, случайный гол. Парни молодцы, в третьем периоде дожали на классе. Игра началась рано, плюс итальянцы сделали в первом периоде, кажется, два броска — это тяжело. Но во втором уже было больше экшена. Слава богу, все закончилось хорошо», — цитирует Василевского официальный сайт ФХР.