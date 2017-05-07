«Италии забил бы даже Шевченко»

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Германия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
13:15 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
13:15 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
17:15 перерыв Финляндия 1
Франция 3
тв
Группа A
17:15 3-й период США 6
Дания 2
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
21:15 не начался Латвия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
тв
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
тв
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
тв
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29672533/
7 мая 2017, 18:10 | Спорт-Экспресс

«Италии забил бы даже Шевченко»

Сборная России разгромила команду Италии со счетом 10:1, а накануне игроки из НХЛ покатались по Кельну на велосипедах.

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ВЕЛОСИПЕДЫ.

Владислав Наместников, Никита Кучеров, Андрей Василевский, Иван Проворов и Роман Любимов решили покататься на велосипедах, тем более что отель дает возможность их взять бесплатно. Но не все так просто. Система разблокировки аппаратов была невероятно сложной. Сначала нужно было ввести номер телефона.

— Так через восемь вводить? — засомневался сообразительный Иван Проворов. — Или ставить плюс.

Эта тема отняла пять минут. Подошел Владислав Наместников.

— Вводите через «единицу», — посоветовал он и ушел, оставив обескураженных игроков «Флайерз» одних.

— Сначала «единичку», а потом свой номер или «восьмерку»? — запутал ситуацию Роман Любимов.

Начали пробовать все варианты. Каждый раз надо было прикладывать специальную карточку. Ничего не получалось. Из отеля вышел сотрудник и начал помогать нападающим и вратарю «Тампы». Подозреваю, он просто болел за эту команду. Хоккеисты «Флайерз» пытались справиться своими силами.

— Проблема не во мне, а в карточке. Я все делаю верно, — сразу же заявил Иван Проворов, когда я попросил его прокомментировать неразбериху.

Роман Любимов ухмыльнулся. Пока он не мог справиться с велосипедом, ему позвонили жена Катя и дочка Саша. Хоть это успокаивает Любимова в такой непростой период. И в сборной он не заявлен, и в «Филадельфии» тренер непонятно чего от него хотел.

Наконец, у четырех игроков велосипеды были открыты и готовы к поездке. Роман Любимов осматривал свой и мечтал.

— Сейчас бы пустую пластиковую бутылку на колесо поставить, чтобы был такой звук: тр-тр-тр, — говорил он. — У меня такой в Твери был.

Он даже немного прокатился, когда его окликнул Проворов.

— Рома, а у тебя велосипед-то готов? — поинтересовался он.

Мы с Любимовым переглянулись.

Наш нападающий рассказывал, что без запинки на английском произнесет такие фразы:

«Мы тобой очень довольны, но пока ты не играешь» и «Ничего страшного, думай позитивно, твое время придет».

Это был грустный юмор.

Олег Знарок сидел в лобби отеля, разговаривал со своими коллегами, а потом пришли люди в майках латвийской сборной.

— О, кого вижу, — Знарок пошел к ним. — Смотрите.

И он показал пальцем на меня.

— Что? — опешили гости.

— Испугался? — смотрел на меня тренер сборной.

Признаться, я действительно уже начинаю бояться за его состояние.

САЛЮТ.

Салют накануне вечером возле отеля сборной был неприятен и тем, что дым от него мешал дышать и на другой стороне реки. Представляю, что творилось возле самого отеля.

— Шум был не только из-за салюта, но потом и в лобби что-то шумело, — рассказывал главный тренер. — Пришлось спуститься.

— И? — зажмурился я.

— Через три минуты все прекратилось, — с некой гордостью заверил тренер.

А чем тут хвастаться? Просто кончился фейерверк.

В микст-зоне стали появляться первые инциденты. Как рассказывал один из коллег, от него убежал Никита Кучеров, не дослушав вопроса. Кучеров, конечно, человек с особенным складом характера, но на него это было не похоже.

Сергей Андронов замолчал, когда я на полном серьезе спросил, кого напоминает сборная Италии — ЦСКА или СКА.

— Ну, Алексей, — укоризненно покачал он головой.

— «Звезду» из Чехова? — я существенно понизил планку, но не дождался ответа. Пришлось пойти с другой стороны.

— А я бы забил Италии? — кричу.

— Да, — ответил Андронов.

Вот и лучшая характеристика соперника.

Но уже в понедельник у нашей команды сложный конкурент. Немцы тут выступают неровно, но очень эмоционально.

Алексей ШЕВЧЕНКО
из Кельна.
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