«Италии забил бы даже Шевченко»

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ВЕЛОСИПЕДЫ.

Владислав Наместников, Никита Кучеров, Андрей Василевский, Иван Проворов и Роман Любимов решили покататься на велосипедах, тем более что отель дает возможность их взять бесплатно. Но не все так просто. Система разблокировки аппаратов была невероятно сложной. Сначала нужно было ввести номер телефона.

— Так через восемь вводить? — засомневался сообразительный Иван Проворов. — Или ставить плюс.

Эта тема отняла пять минут. Подошел Владислав Наместников.

— Вводите через «единицу», — посоветовал он и ушел, оставив обескураженных игроков «Флайерз» одних.

— Сначала «единичку», а потом свой номер или «восьмерку»? — запутал ситуацию Роман Любимов.

Начали пробовать все варианты. Каждый раз надо было прикладывать специальную карточку. Ничего не получалось. Из отеля вышел сотрудник и начал помогать нападающим и вратарю «Тампы». Подозреваю, он просто болел за эту команду. Хоккеисты «Флайерз» пытались справиться своими силами.

— Проблема не во мне, а в карточке. Я все делаю верно, — сразу же заявил Иван Проворов, когда я попросил его прокомментировать неразбериху.

Роман Любимов ухмыльнулся. Пока он не мог справиться с велосипедом, ему позвонили жена Катя и дочка Саша. Хоть это успокаивает Любимова в такой непростой период. И в сборной он не заявлен, и в «Филадельфии» тренер непонятно чего от него хотел.

Наконец, у четырех игроков велосипеды были открыты и готовы к поездке. Роман Любимов осматривал свой и мечтал.

— Сейчас бы пустую пластиковую бутылку на колесо поставить, чтобы был такой звук: тр-тр-тр, — говорил он. — У меня такой в Твери был.

Он даже немного прокатился, когда его окликнул Проворов.

— Рома, а у тебя велосипед-то готов? — поинтересовался он.

Мы с Любимовым переглянулись.

Наш нападающий рассказывал, что без запинки на английском произнесет такие фразы:

«Мы тобой очень довольны, но пока ты не играешь» и «Ничего страшного, думай позитивно, твое время придет».

Это был грустный юмор.

Олег Знарок сидел в лобби отеля, разговаривал со своими коллегами, а потом пришли люди в майках латвийской сборной.

— О, кого вижу, — Знарок пошел к ним. — Смотрите.

И он показал пальцем на меня.

— Что? — опешили гости.

— Испугался? — смотрел на меня тренер сборной.

Признаться, я действительно уже начинаю бояться за его состояние.

САЛЮТ.

Салют накануне вечером возле отеля сборной был неприятен и тем, что дым от него мешал дышать и на другой стороне реки. Представляю, что творилось возле самого отеля.

— Шум был не только из-за салюта, но потом и в лобби что-то шумело, — рассказывал главный тренер. — Пришлось спуститься.

— И? — зажмурился я.

— Через три минуты все прекратилось, — с некой гордостью заверил тренер.

А чем тут хвастаться? Просто кончился фейерверк.

В микст-зоне стали появляться первые инциденты. Как рассказывал один из коллег, от него убежал Никита Кучеров, не дослушав вопроса. Кучеров, конечно, человек с особенным складом характера, но на него это было не похоже.

Сергей Андронов замолчал, когда я на полном серьезе спросил, кого напоминает сборная Италии — ЦСКА или СКА.

— Ну, Алексей, — укоризненно покачал он головой.

— «Звезду» из Чехова? — я существенно понизил планку, но не дождался ответа. Пришлось пойти с другой стороны.

— А я бы забил Италии? — кричу.

— Да, — ответил Андронов.

Вот и лучшая характеристика соперника.

Но уже в понедельник у нашей команды сложный конкурент. Немцы тут выступают неровно, но очень эмоционально.

Алексей ШЕВЧЕНКО

из Кельна.