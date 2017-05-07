«Знарок предупреждал, что итальянцы опасны»

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Германия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
13:15 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
13:15 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
17:15 1-й период Финляндия 0
Франция 0
тв
Группа A
17:15 1-й период США 1
Дания 0
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
21:15 не начался Латвия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
тв
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
тв
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
тв
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
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15.05 не начался Россия
Латвия
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15.05 не начался Франция
Словения
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16.05 не начался Швеция
Словакия
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16.05 не начался Беларусь
Норвегия
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16.05 не начался Россия
США
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16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29672140/
7 мая 2017, 17:24 | «Газета.Ру»

«Знарок предупреждал, что итальянцы опасны»

Сборная России разгромила команду Италии во втором туре группового раунда чемпионата мира по хоккею со счетом 10:1, оформив самую крупную победу над итальянцами в своей истории. Настроение у россиян после финальной сирены было отличным, однако почивать на лаврах они не намерены и мыслями находятся уже на игре против хозяев площадки в Кельне команды Германии, встреча с которой запланирована на 8 мая.

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После встречи Артемий Панарин, заработавший 4 (2+2) очка и признанный лучшим игроком встречи, рассказал, каким напитком предпочитает отмечать разгромные победы и высказал свои пожелания на игру с командой Германии, которая состоится 8 мая.

«Что подарили за звание лучшего игрока матча? Часы. В честь такой победы можно пропустить бокальчик итальянского? Нет, я предпочитаю маленькую русскую рюмку. Думаю, сегодня тренироваться мы уже не будет, отдохнем, поговорим, зарядимся позитивом — и завтра снова в бой.

Удалось серьезно настроиться на Италию, если бы не это, такого счета бы не было. Олег Знарок говорил, что такие команды опасны: забросят одну шайбу в начале игры случайно, а потом встанут впятером сзади — и все.

А мы забили первыми, и итальянцы отыгрываться, и мы забросили еще. С Германией, конечно, будет другая игра, хотя хотелось бы такую же (смеется). Постараемся забыть этот успех и начать настраиваться на завтрашний матч: все-таки две игры подряд сложно играть физически, — рассказал Панарин в эфире «Матч ТВ».

Владислав Наместников, также набравший 4 (2+2) балла, поделился мнением о том, что несмотря на снижение количества сборных топового уровня, играть на против соперников из разных стран ему по-прежнему интересно.

«Все научились играть, может, мастерства им не хватает.

После первого периода вели 2:0, на второй вышли расслабленные, а потом уже собрались. Взаимодействие в звене получше, главное, что выиграли два матча.

Германия — хорошая команда, они обыграли США, нужно готовиться по полной. Не думаю, что результат этого матча нас расслабит. Сокращение элиты? Интересно поиграть против разных стран первый раз, это не от нас зависит, — рассказал Наместников.

Форвард сборной России Никита Гусев также прокомментировал победу над командой Италии, посетовав на то, что не удалось самому пробить вратаря итальянцев Фредерика Клутье. На его счету в этом матче две результативные передачи.

«Были ли какие-то сложности?

Да, не мог забить всю игру, так и не забил. Играл в свой хоккей, как и всегда, если есть возможность отдавать, то я отдавал.

Никиту Кучерова всегда понимал и налаживаем взаимопонимание в целом в звене, — приводит слова Гусева «Чемпионат.com».

Нападающий сборной России Сергей Плотников рассказал о конфликте с соперниками, а также отметил, что мыслями россияне уже на матче с хозяевами турнира немцами.

«Конфликта между мной и итальянцами не было, просто на вбрасывание чуть раньше начал выезжать. Получилось так, что подтолкнул соперника. Ничего страшного, он мне потом ответил. Самое главное, что мы забили в большинстве. Пугали ли нас тренеры тем, что итальянцы вчера рубились со Словакией?

А нас не надо пугать. Мы на каждую игру выходим с полной самоотдачей. Не имеет значения, шведы это или итальянцы. Надо играть, готовиться.

Из фильмов вчера ничего не смотрели, был день отдыха. Что касается моего гола, то тут нечего комментировать — иногда надо забивать и таким образом, заталкивая шайбу вместе с вратарем.

Мы уже готовимся к сборной Германии, вчера смотрели их второй матч со Швецией. Знаем, что команда очень подвижная и родные стены им помогают, они неплохо играют дома. Польза таких матчей, как с Италией, заключается в том, что эти встречи позволяют отточить игровые связи в пятерках, в тройках. Кто-то почувствовал игру, так что такие матчи тоже нужны, — заявил Плотников.

А наставник россиян Олег Знарок заявил, что его подопечные долго вкатывались в игру, а также сообщил, что появление в воротах по ходу встречи Ильи Сорокина планировалось изначально.

«Долго вкатывались в игру, но потом стали лучше во многих компонентах, особенно порадовало большинство. Тройке Шипачева есть куда прибавлять при игре «пять на пять».

Замена вратаря планировалась после второго периода, если счет будет в нашу пользу. Сорокину нужно было дать игровую практику, мы рассчитываем на него.

Итальянцы охотились за Плотниковым? За ним трудно охотиться, это парень с хорошим характером и сердцем. Думаю, не его, а 90-го номера итальянцев (форварда Томмасо Траверсу — прим. «Газеты.Ru») надо было беречь от Плотникова, — заявил Знарок.

А президент ФХР Владислав Третьяк порадовался хорошему результату, возможности отработать в боевых условиях командные взаимодействия и отличному настроению внутри коллектива.

«Два матча сыграла наша сборная на чемпионате мира.

Конечно, Швеция и Италия — это два разных уровня. Матч со шведами был украшением этого турнира, по крайней мере, в той его части, которая проходит в Кельне. Очень интересные и равные команды. Ну, а с Италией, конечно, было по-другому.

Ребята отработали комбинации, поиграли в большинстве, так что настроение хорошее. Играли вполсилы? Нет, не вполсилы, но не в полную силу. Просто соперник дает такую возможность. Самое главное в таких матчах — не получить травму — когда расслабленно играешь, это бывает опасно. В каждом матче у нас есть свои герои. Самое главное, что есть команда, — сказал Третьяк.
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