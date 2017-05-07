Олег Знарок: Из итальянцев в СКА никого не возьму

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Германия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
13:15 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
13:15 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
17:15 1-й период Финляндия 0
Франция 0
тв
Группа A
17:15 1-й период США 1
Дания 0
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
21:15 не начался Латвия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
тв
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
тв
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
тв
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
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https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29672134/
7 мая 2017, 17:20 | Спорт-Экспресс

Олег Знарок: Из итальянцев в СКА никого не возьму

Главный тренер сборной России подвел итог встречи с Италией на чемпионате мира по хоккею-2017.

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— Долго вкатывались, — сказал Знарок. — Потом удалась игра во всех компонентах, особенно порадовало большинство. Завтра сложный матч, готовимся к нему. Мы постарались настроить команду, хотя раскатка сегодняшняя мне не понравилась. Мы уже опытные тренеры, и видим готовность каждого игрока. Перед матчем нужно было их немного встряхнуть.

— Что стало причиной обилия удалений у соперника?

— В первую очередь, дело в мастерстве наших исполнителей.

— Как прокомментируете отрицательный показатель полезности у Шипачева и Дадонова?

— Им действительно надо прибавить, при «5 на 5» были проблемы в течение сезона.

— Готовили выход Ильи Сорокина после двух периодов?

— Мы так запланировали: определили, что выпустим его, если счет будет в нашу пользу. Сорокину заранее решили дать игровую практику.

— В отеле салют мешал спать?

— Не только был салют, но и какие-то празднования. На ресепшене попросил, чтобы они прекратились, и через три минуты все закончилось.

— Качество льда на арене вас беспокоит?

— Наверное, да, лед не очень хороший.

— Что скажете о следующем сопернике?

— Германия — добротная команда с хорошей «физикой». Два периода хорошо играла против шведов. Они всегда играют дисциплинированно и хорошо подготовлены. Хороший вратарь у немцев, несмотря на то, что его вчера поменяли.

— Почему итальянцы стали охотиться за Плотниковым?

— Скажу так: трудно вообще-то кому-либо охотиться за Сергеем.

— Почему арбитры смотрели повтор во время одного из голов Панарина?

— Так как до гола Артемия Белов угодил в крестовину — этот момент и просматривали.

— Из итальянцев кто-то понравился?

— Если вы спрашиваете, возьму ли кого-нибудь в СКА, то нет.

— Будете ли вы дозаявлять кого-то до матча с Германией?

— Нет.

Юрий ГОЛЫШАК, Алексей ШЕВЧЕНКО
из Кельна.
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