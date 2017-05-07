Олег Знарок: Из итальянцев в СКА никого не возьму

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— Долго вкатывались, — сказал Знарок. — Потом удалась игра во всех компонентах, особенно порадовало большинство. Завтра сложный матч, готовимся к нему. Мы постарались настроить команду, хотя раскатка сегодняшняя мне не понравилась. Мы уже опытные тренеры, и видим готовность каждого игрока. Перед матчем нужно было их немного встряхнуть.

— Что стало причиной обилия удалений у соперника?

— В первую очередь, дело в мастерстве наших исполнителей.

— Как прокомментируете отрицательный показатель полезности у Шипачева и Дадонова?

— Им действительно надо прибавить, при «5 на 5» были проблемы в течение сезона.

— Готовили выход Ильи Сорокина после двух периодов?

— Мы так запланировали: определили, что выпустим его, если счет будет в нашу пользу. Сорокину заранее решили дать игровую практику.

— В отеле салют мешал спать?

— Не только был салют, но и какие-то празднования. На ресепшене попросил, чтобы они прекратились, и через три минуты все закончилось.

— Качество льда на арене вас беспокоит?

— Наверное, да, лед не очень хороший.

— Что скажете о следующем сопернике?

— Германия — добротная команда с хорошей «физикой». Два периода хорошо играла против шведов. Они всегда играют дисциплинированно и хорошо подготовлены. Хороший вратарь у немцев, несмотря на то, что его вчера поменяли.

— Почему итальянцы стали охотиться за Плотниковым?

— Скажу так: трудно вообще-то кому-либо охотиться за Сергеем.

— Почему арбитры смотрели повтор во время одного из голов Панарина?

— Так как до гола Артемия Белов угодил в крестовину — этот момент и просматривали.

— Из итальянцев кто-то понравился?

— Если вы спрашиваете, возьму ли кого-нибудь в СКА, то нет.

— Будете ли вы дозаявлять кого-то до матча с Германией?

— Нет.

Юрий ГОЛЫШАК, Алексей ШЕВЧЕНКО

из Кельна.