Олег Знарок: Из итальянцев в СКА никого не возьму
Главный тренер сборной России подвел итог встречи с Италией на чемпионате мира по хоккею-2017.
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Видимо, что-то случилось...
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— Долго вкатывались, — сказал Знарок. — Потом удалась игра во всех компонентах, особенно порадовало большинство. Завтра сложный матч, готовимся к нему. Мы постарались настроить команду, хотя раскатка сегодняшняя мне не понравилась. Мы уже опытные тренеры, и видим готовность каждого игрока. Перед матчем нужно было их немного встряхнуть.
— Что стало причиной обилия удалений у соперника?
— В первую очередь, дело в мастерстве наших исполнителей.
— Как прокомментируете отрицательный показатель полезности у Шипачева и Дадонова?
— Им действительно надо прибавить, при «5 на 5» были проблемы в течение сезона.
— Готовили выход Ильи Сорокина после двух периодов?
— Мы так запланировали: определили, что выпустим его, если счет будет в нашу пользу. Сорокину заранее решили дать игровую практику.
— В отеле салют мешал спать?
— Не только был салют, но и
— Качество льда на арене вас беспокоит?
— Наверное, да, лед не очень хороший.
— Что скажете о следующем сопернике?
— Германия — добротная команда с хорошей «физикой». Два периода хорошо играла против шведов. Они всегда играют дисциплинированно и хорошо подготовлены. Хороший вратарь у немцев, несмотря на то, что его вчера поменяли.
— Почему итальянцы стали охотиться за Плотниковым?
— Скажу так: трудно
— Почему арбитры смотрели повтор во время одного из голов Панарина?
— Так как до гола Артемия Белов угодил в крестовину — этот момент и просматривали.
— Из итальянцев
— Если вы спрашиваете, возьму ли
— Будете ли вы дозаявлять
— Нет.
Юрий ГОЛЫШАК, Алексей ШЕВЧЕНКО
из Кельна.
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