Тренер сборной РФ Знарок просил прекратить шум в отеле накануне игры с итальянцами

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 (Москва, Санкт-Петербург)
До матча Германия - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 3
Беларусь 2
тв
Группа A
5.05 завершен
Б 		Швеция 1
Россия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Чехия 1
Канада 4
тв
Группа A
5.05 завершен США 1
Германия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Швейцария 5
Словения 4
тв
Группа A
6.05 завершен Латвия 3
Дания 0
Группа B
6.05 завершен Беларусь 1
Чехия 6
Группа A
6.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Италия 2
тв
Группа B
6.05 завершен Норвегия 3
Франция 2
тв
Группа A
6.05 завершен Германия 2
Швеция 7
тв
Группа B
13:15 завершен Словения 2
Канада 7
тв
Группа A
13:15 завершен Италия 1
Россия 10
тв
Группа B
17:15 1-й период Финляндия 0
Франция 0
тв
Группа A
17:15 1-й период США 1
Дания 0
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Швейцария
тв
Группа A
21:15 не начался Латвия
Словакия
тв
Группа B
8.05 не начался Беларусь
Канада
тв
Группа A
8.05 не начался Германия
Россия
тв
Группа B
8.05 не начался Финляндия
Чехия
тв
Группа A
8.05 не начался США
Швеция
тв
Группа B
9.05 не начался Словения
Норвегия
Группа A
9.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа B
9.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа A
9.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
10.05 не начался Швейцария
Беларусь
Группа A
10.05 не начался США
Италия
тв
Группа B
10.05 не начался Финляндия
Словения
тв
Группа A
10.05 не начался Словакия
Германия
Группа B
11.05 не начался Чехия
Норвегия
тв
Группа A
11.05 не начался Россия
Дания
тв
Группа B
11.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа A
11.05 не начался Швеция
Латвия
тв
Группа B
12.05 не начался Чехия
Словения
тв
Группа A
12.05 не начался Швеция
Италия
тв
Группа B
12.05 не начался Франция
Беларусь
тв
Группа A
12.05 не начался Дания
Германия
тв
Группа A
13.05 не начался Латвия
США
тв
Группа B
13.05 не начался Норвегия
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа B
13.05 не начался Словения
Беларусь
Группа A
13.05 не начался Италия
Германия
тв
Группа B
13.05 не начался Канада
Швейцария
тв
Группа A
14.05 не начался Словакия
США
Группа B
14.05 не начался Франция
Чехия
Группа A
14.05 не начался Дания
Швеция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Финляндия
Группа A
15.05 не начался Дания
Италия
Группа B
15.05 не начался Канада
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Россия
Латвия
Группа B
15.05 не начался Франция
Словения
Группа A
16.05 не начался Швеция
Словакия
Группа B
16.05 не начался Беларусь
Норвегия
Группа A
16.05 не начался Россия
США
Группа B
16.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
16.05 не начался Германия
Латвия
Группа B
16.05 не начался Канада
Финляндия
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/4 финала
18.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
1/2 финала
20.05 не начался
Матч за 3-е место
21.05 не начался
Финал
21.05 не начался
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/hockey2017/news/29672124/
7 мая 2017, 17:17 | ТАСС

Тренер сборной РФ Знарок просил прекратить шум в отеле накануне игры с итальянцами

КЕЛЬН /Германия/, 7 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок в субботу вечером вынужден был попросить персонал отеля в Кельне, где проживает команда, прекратить шум. Об этом он рассказал журналистам.

«Там был не только салют, но еще и какие-то празднования внизу. Я спустился вниз и на ресепшне попросил, чтобы это прекратилось. И это прекратилось через три минуты», — сказал Знарок.

Россияне, которые проводят матчи группового этапа в Кельне, выиграли в воскресенье у команды Италии со счетом 10:1.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

«Знарок предупреждал, что итальянцы опасны»

«Знарок предупреждал, что итальянцы опасны»

Сборная России разгромила команду Италии во втором туре группового раунда чемпионата мира по хоккею со счетом 10:1, оформив самую крупную победу над итальянцами в своей истории. Настроение у россиян после финальной сирены было отличным, однако почивать на лаврах они не намерены и мыслями находятся уже на игре против хозяев площадки в Кельне команды Германии, встреча с которой запланирована на 8 мая.
Еще 7 новостей   Все новости
7 мая

Шарапова вышла во второй круг турнира WTA в Мадриде

Знарок: хоккеистам сборной России удалась игра в большинстве в матче ЧМ с итальянцами

"Томь" вылетела из Российской футбольной премьер-лиги
Викторина
1. В Кубок чемпионата мира по хоккею помещается 7 бутылок шампанского.