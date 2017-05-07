Тренер сборной РФ Знарок просил прекратить шум в отеле накануне игры с итальянцами

«Там был не только салют, но еще и какие-то празднования внизу. Я спустился вниз и на ресепшне попросил, чтобы это прекратилось. И это прекратилось через три минуты», — сказал Знарок.

Россияне, которые проводят матчи группового этапа в Кельне, выиграли в воскресенье у команды Италии со счетом 10:1.