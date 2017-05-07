Тренер сборной РФ Знарок просил прекратить шум в отеле накануне игры с итальянцами
КЕЛЬН /Германия/, 7 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок в субботу вечером вынужден был попросить персонал отеля в Кельне, где проживает команда, прекратить шум. Об этом он рассказал журналистам.
«Там был не только салют, но еще и
Россияне, которые проводят матчи группового этапа в Кельне, выиграли в воскресенье у команды Италии со счетом 10:1.
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