Хоккеисты сборной России 9 мая возложат цветы к могилам советских солдат в Германии
КЕЛЬН /Германия/, 7 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Игроки и тренеры сборной России по хоккею 9 мая возложат цветы к могилам советских солдат на кладбище, которое находится в 30 км от Кельна. Об этом ТАСС сообщил первый
вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.
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«9 мая команда в полном составе посетит кладбище советских солдат и возложит цветы.
Оно находится в 30 км от Кельна", — сказал Ротенберг.
Сборная России выступает в группе А чемпионата мира, игры которой проводятся в Кельне. После двух матчей россияне идут на первом месте в группе, одержав две победы — над командами Швеции (2:1, по буллитам) и Италии (10:1).
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